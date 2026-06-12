Стало известно, какую зарплату получает Анатолий Трубин в Бенфике
У украинца вторая по размеру зарплата в лиссабонском клубе
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин получает вторую по размеру зарплату в клубе. Об этом сообщает Capology.
По информации источника, зарплата 24-летнего футболиста составляет 4,43 миллиона евро брутто в год. Больше получает только хавбек Рафа – 5,29 миллионов евро брутто в год.
Контракт между Трубиным и «Бенфикой» рассчитан до лета 2028 года.
В прошедшем сезоне на счету Анатолия Трубина 50 матчей на клубном уровне, 21 из которых стал «сухим». Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что новый тренер «Бенфики» принял резонансное решение по украинцу.
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