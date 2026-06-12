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Португалия
12 июня 2026, 17:01 | Обновлено 12 июня 2026, 17:08
602
0

Стало известно, какую зарплату получает Анатолий Трубин в Бенфике

У украинца вторая по размеру зарплата в лиссабонском клубе

12 июня 2026, 17:01 | Обновлено 12 июня 2026, 17:08
602
0
Стало известно, какую зарплату получает Анатолий Трубин в Бенфике
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин получает вторую по размеру зарплату в клубе. Об этом сообщает Capology.

По информации источника, зарплата 24-летнего футболиста составляет 4,43 миллиона евро брутто в год. Больше получает только хавбек Рафа – 5,29 миллионов евро брутто в год.

Контракт между Трубиным и «Бенфикой» рассчитан до лета 2028 года.

В прошедшем сезоне на счету Анатолия Трубина 50 матчей на клубном уровне, 21 из которых стал «сухим». Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что новый тренер «Бенфики» принял резонансное решение по украинцу.

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зарплаты чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Бенфика
Даниил Кирияка Источник: Capology
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