Стало известно, какую зарплату получает Анатолий Трубин в Бенфике

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин получает вторую по размеру зарплату в клубе. Об этом сообщает Capology.

По информации источника, зарплата 24-летнего футболиста составляет 4,43 миллиона евро брутто в год. Больше получает только хавбек Рафа – 5,29 миллионов евро брутто в год.

Контракт между Трубиным и «Бенфикой» рассчитан до лета 2028 года.

В прошедшем сезоне на счету Анатолия Трубина 50 матчей на клубном уровне, 21 из которых стал «сухим». Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что новый тренер «Бенфики» принял резонансное решение по украинцу.