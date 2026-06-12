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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с ключевым футболистом
Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 17:14 |
166
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с ключевым футболистом

Сергей Суханов продолжит выступать за «пивоваров»

12 июня 2026, 17:14 |
166
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с ключевым футболистом
ФК Оболонь Киев. Сергей Суханов
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Киевская Оболонь официально объявила о продолжении сотрудничества с украинским форвардом Сергеем Сухановым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Пока нет официальной информации, на какой срок клуб и футболист решили продлить контракт. Также ничего не известно о финансовой составляющей нового соглашения Суханова с «пивоварами».

«Желаем Сергею крепкого здоровья, ярких матчей и новых побед в составе «пивоваров», – лаконично говорится в сообщении.

В сезоне 2025/26 киевская Оболонь заняла 12 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, набрав 31 турнирный балл после 30 сыгранных матчей, а Сергей Суханов был ключевым игроком команды Александра Антоненко.

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Сергей Суханов продление контракта Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
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