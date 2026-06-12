ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с ключевым футболистом

Киевская Оболонь официально объявила о продолжении сотрудничества с украинским форвардом Сергеем Сухановым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Пока нет официальной информации, на какой срок клуб и футболист решили продлить контракт. Также ничего не известно о финансовой составляющей нового соглашения Суханова с «пивоварами».

«Желаем Сергею крепкого здоровья, ярких матчей и новых побед в составе «пивоваров», – лаконично говорится в сообщении.

В сезоне 2025/26 киевская Оболонь заняла 12 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, набрав 31 турнирный балл после 30 сыгранных матчей, а Сергей Суханов был ключевым игроком команды Александра Антоненко.