ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал контракты с легионерами после выхода в УПЛ

Одесский Черноморец официально объявил о продолжении сотрудничества с двумя ключевыми легионерами после возвращения в Украинскую Премьер-лигу.

По официальной информации, «моряки» подписали новые соглашения с Кингсли Аниагбосо и Мозесом Жаржу. Сообщается, что соглашение с Кингсли рассчитано на 2 года, с Мозесом – на 2,5 года.

«Желаем нашим игрокам успехов, надежной игры и новых побед в составе «Черноморца», – лаконично говорится в сообщении.

По итогам сезона 2025/26 одесский Черноморец занял второе место турнирной таблицы Первой лиги Украины, что позволило подопечным Романа Григорчука квалифицироваться в УПЛ.