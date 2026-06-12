ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал контракты с легионерами после выхода в УПЛ
Жаржу и Аниагбосо остаются в Одессе
Одесский Черноморец официально объявил о продолжении сотрудничества с двумя ключевыми легионерами после возвращения в Украинскую Премьер-лигу.
По официальной информации, «моряки» подписали новые соглашения с Кингсли Аниагбосо и Мозесом Жаржу. Сообщается, что соглашение с Кингсли рассчитано на 2 года, с Мозесом – на 2,5 года.
«Желаем нашим игрокам успехов, надежной игры и новых побед в составе «Черноморца», – лаконично говорится в сообщении.
По итогам сезона 2025/26 одесский Черноморец занял второе место турнирной таблицы Первой лиги Украины, что позволило подопечным Романа Григорчука квалифицироваться в УПЛ.
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