ОФИЦИАЛЬНО. Три легионера и украинец. Рух начал кадровую чистку

Львовский Рух официально объявил, что клуб покинули четыре игрока, у которых завершился срок арендного соглашения, вернувшись в родные клубы. Об этом пишет пресс-служба.

По официальной информации, расположение Руха покинули Николай Киричок (Карпаты), Влад Рейляну (Зимбру), Самба Диалло (Динамо) и Игор Невес (Карпаты).

«Футбольный клуб Рух благодарит Влада, Игоря, Николая и Самбу за сотрудничество и желает футболистам успехов в дальнейшей карьере», - лаконично говорится в сообщении.

В предыдущей кампании Рух с Иваном Федиком во главе занял 14-е место в УПЛ, набрав 21 очко в 30 матчах. Кроме того, желто-черные дошли до 1/8 финала Кубка Украины.