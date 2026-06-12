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Италия
12 июня 2026, 17:30 | Обновлено 12 июня 2026, 17:35
206
0

ОФИЦИАЛЬНО. В Сассуоло назвали имя нового главного тренера

Команду возглавил Альберто Аквилани

12 июня 2026, 17:30 | Обновлено 12 июня 2026, 17:35
206
0
ОФИЦИАЛЬНО. В Сассуоло назвали имя нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберто Аквилани
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Итальянский специалист Альберто Аквилани стал главным тренером «Сассуоло». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подробности соглашения не разглашаются. По информации Sky Sports Italia, срок контракта между 41-летним тренером и «Сассуоло» рассчитан на два сезона.

АЛьберто Аквиалини до подписания контракта с «черно-зелеными» работал с «Катандзаро». У руля команды 41-летний коуч заменит Фабио Гроссо, ушедшего в «Фиорентину».

Ранее сообщалось о том, что «Сассуоло» продлил контракт с вингером.

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Альберто Аквилани Серия A чемпионат Италии по футболу Сассуоло назначение тренера Катандзаро Фабио Гроссо
Даниил Кирияка Источник: ФК Сассуоло
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