ОФИЦИАЛЬНО. В Сассуоло назвали имя нового главного тренера

Итальянский специалист Альберто Аквилани стал главным тренером «Сассуоло». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подробности соглашения не разглашаются. По информации Sky Sports Italia, срок контракта между 41-летним тренером и «Сассуоло» рассчитан на два сезона.

АЛьберто Аквиалини до подписания контракта с «черно-зелеными» работал с «Катандзаро». У руля команды 41-летний коуч заменит Фабио Гроссо, ушедшего в «Фиорентину».

Ранее сообщалось о том, что «Сассуоло» продлил контракт с вингером.