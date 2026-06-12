Италия12 июня 2026, 17:30 | Обновлено 12 июня 2026, 17:35
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ОФИЦИАЛЬНО. В Сассуоло назвали имя нового главного тренера
Команду возглавил Альберто Аквилани
12 июня 2026, 17:30 | Обновлено 12 июня 2026, 17:35
206
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Итальянский специалист Альберто Аквилани стал главным тренером «Сассуоло». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Подробности соглашения не разглашаются. По информации Sky Sports Italia, срок контракта между 41-летним тренером и «Сассуоло» рассчитан на два сезона.
АЛьберто Аквиалини до подписания контракта с «черно-зелеными» работал с «Катандзаро». У руля команды 41-летний коуч заменит Фабио Гроссо, ушедшего в «Фиорентину».
Ранее сообщалось о том, что «Сассуоло» продлил контракт с вингером.
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