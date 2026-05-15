Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сассуоло продлил контракт с одним из лучших вингеров Серии А
15 мая 2026, 20:10 | Обновлено 15 мая 2026, 20:11
ОФИЦИАЛЬНО. Сассуоло продлил контракт с одним из лучших вингеров Серии А

Арман Лорьенте остается в клубе

«Сассуоло» сообщил на официальном сайте о продлении контракта с Арманом Лорьенте.

Новое соглашение с 27-летним французским вингером рассчитано до 30 июня 2029 года.

Лорьенте присоединился к «Сассуоло» летом 2022 года и уже в первом сезоне в Италии проявил свои качества, забив 7 голов и отдав 6 ассистов в 28 матчах. На следующий год он добавил еще 5 голов и 4 ассиста.

В сезоне Серии Б Лорьенте стал безоговорочным лидером чемпионата: 18 голов и 5 результативных передач в 33 играх, что помогло «Сассуоло» вернуться в элитный дивизион и принесло ему звание MVP Серии Б 2024/2025.

В нынешнем сезоне вингер продолжает регулярно отмечаться результативными действиями, превзойдя показатели своего первого сезона в Серии А: 6 голов и 9 ассистов за 2529 минут, а также 5 наград «игрок матча» (в поединках с «Удинезе», «Кальяри», «Миланом», «Кремонезе» и еще раз «Миланом»).

После 36 сыгранных матчей «Сассуоло» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков.

