ОФИЦИАЛЬНО. Сассуоло продлил контракт с одним из лучших вингеров Серии А
Арман Лорьенте остается в клубе
«Сассуоло» сообщил на официальном сайте о продлении контракта с Арманом Лорьенте.
Новое соглашение с 27-летним французским вингером рассчитано до 30 июня 2029 года.
Лорьенте присоединился к «Сассуоло» летом 2022 года и уже в первом сезоне в Италии проявил свои качества, забив 7 голов и отдав 6 ассистов в 28 матчах. На следующий год он добавил еще 5 голов и 4 ассиста.
В сезоне Серии Б Лорьенте стал безоговорочным лидером чемпионата: 18 голов и 5 результативных передач в 33 играх, что помогло «Сассуоло» вернуться в элитный дивизион и принесло ему звание MVP Серии Б 2024/2025.
В нынешнем сезоне вингер продолжает регулярно отмечаться результативными действиями, превзойдя показатели своего первого сезона в Серии А: 6 голов и 9 ассистов за 2529 минут, а также 5 наград «игрок матча» (в поединках с «Удинезе», «Кальяри», «Миланом», «Кремонезе» и еще раз «Миланом»).
После 36 сыгранных матчей «Сассуоло» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков.
ARMAND 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣✍️🖤💚#ForzaSasol https://t.co/t7GsdKSuWa— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) May 15, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерия заставляли подписать контракт на невыгодных условиях
Президент клуба обратился к тренеру Арде Турану