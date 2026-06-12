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  4. Получит Золотой мяч? ПСЖ хочет купить молодого таланта Реала за 120 млн
Франция
12 июня 2026, 17:26 |
1004
0

Получит Золотой мяч? ПСЖ хочет купить молодого таланта Реала за 120 млн

Арда Гюлер заинтересовал победителя Лиги чемпионов

12 июня 2026, 17:26 |
1004
0
Получит Золотой мяч? ПСЖ хочет купить молодого таланта Реала за 120 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер
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Руководство ПСЖ намерено летом подписать контракт с молодой звездой мадридского «Реала» и сборной Турции Арду Гюлером.

21-летний атакующий полузащитник «бланкос» – один из самых ярких талантов в футболе, уверены парижане. Источник отмечает, что представители ПСЖ видят в Гюлере будущего обладателя «Золотого мяча». Отмечается, что сумма потенциального трансфера оценивается в 120 млн евро.

Арда перешел в «Реал» из «Фенербахче» в 2023 году за 28 млн евро. В прошлом сезоне Гюлер забил шесть голов и отдал 14 результативных передач в 51 матче в составе первой команды мадридцев. Однако после прихода в клуб нового главного тренера Жозе Моуринью позиции турка оказались под вопросом.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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