Получит Золотой мяч? ПСЖ хочет купить молодого таланта Реала за 120 млн
Арда Гюлер заинтересовал победителя Лиги чемпионов
Руководство ПСЖ намерено летом подписать контракт с молодой звездой мадридского «Реала» и сборной Турции Арду Гюлером.
21-летний атакующий полузащитник «бланкос» – один из самых ярких талантов в футболе, уверены парижане. Источник отмечает, что представители ПСЖ видят в Гюлере будущего обладателя «Золотого мяча». Отмечается, что сумма потенциального трансфера оценивается в 120 млн евро.
Арда перешел в «Реал» из «Фенербахче» в 2023 году за 28 млн евро. В прошлом сезоне Гюлер забил шесть голов и отдал 14 результативных передач в 51 матче в составе первой команды мадридцев. Однако после прихода в клуб нового главного тренера Жозе Моуринью позиции турка оказались под вопросом.
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