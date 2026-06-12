Рот на замок. Клубам УПЛ запретят критиковать судей в следующем сезоне
Бурбас раскрыл условия договоренностей клубов с лигой
В сезоне 2026/27 клубы Украинской Премьер-лиги возьмут на себя обязательство не критиковать работу арбитров.
Как пояснил известный журналист Игорь Бурбас, соответствующее соглашение с УПЛ сейчас подписывают представители клубов-участников чемпионата.
«Меня удивило, что клубы подписываются сейчас под очень важным документом, который называется мораторий на любую критику арбитража на ближайший сезон», – сказал он.
По словам Бурбаса, комитет арбитров и руководители судейского корпуса остаются на своих должностях, несмотря на громкие скандалы.
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