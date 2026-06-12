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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 14:39 | Обновлено 12 июня 2026, 14:52
557
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Рот на замок. Клубам УПЛ запретят критиковать судей в следующем сезоне

Бурбас раскрыл условия договоренностей клубов с лигой

12 июня 2026, 14:39 | Обновлено 12 июня 2026, 14:52
557
3 Comments
Рот на замок. Клубам УПЛ запретят критиковать судей в следующем сезоне
УПЛ
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В сезоне 2026/27 клубы Украинской Премьер-лиги возьмут на себя обязательство не критиковать работу арбитров.

Как пояснил известный журналист Игорь Бурбас, соответствующее соглашение с УПЛ сейчас подписывают представители клубов-участников чемпионата.

«Меня удивило, что клубы подписываются сейчас под очень важным документом, который называется мораторий на любую критику арбитража на ближайший сезон», – сказал он.

По словам Бурбаса, комитет арбитров и руководители судейского корпуса остаются на своих должностях, несмотря на громкие скандалы.

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Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 3
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А кому буде потрібний таких футбол, з такими суддями? Чи це ми в Європу йдемо?
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плювати на мораторій . свавільство шубних суддів українці терпіти не будуть !
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