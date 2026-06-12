Рот на замок. Клубам УПЛ запретят критиковать судей в следующем сезоне

В сезоне 2026/27 клубы Украинской Премьер-лиги возьмут на себя обязательство не критиковать работу арбитров.

Как пояснил известный журналист Игорь Бурбас, соответствующее соглашение с УПЛ сейчас подписывают представители клубов-участников чемпионата.

«Меня удивило, что клубы подписываются сейчас под очень важным документом, который называется мораторий на любую критику арбитража на ближайший сезон», – сказал он.

По словам Бурбаса, комитет арбитров и руководители судейского корпуса остаются на своих должностях, несмотря на громкие скандалы.