Эпицентр определился со спаррингами на межсезонье

Как стало известно Sport.ua, во время первого этапа подготовки к новому сезону футболисты элитного «Эпицентра» сыграют три контрольных матча в Каменце-Подольском: 28 июня с винницкой «Нивой», 1 июля с «Агробизнесом» и 4 июля – с «Буковиной».

Седьмого июля подопечные Сергея Нагорняка отправятся на заключительный сбор, который пройдет в словенском Чатеже. 11 июля «Эпицентр» померяется силами с «Олимпией» (Любляна), 13 июля – с загребской «Локомотивой», 15 июля с еще одной хорватской командой «Горица». Заключительные спарринги запланированы с венгерским «Залаэгерсегом» и турецким «Гезтепе», соответственно, 17 и 20 июля.