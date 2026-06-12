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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 14:19 | Обновлено 12 июня 2026, 14:20
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0

Эпицентр определился со спаррингами на межсезонье

В межсезонье Команда Сергея Нагорняка проведет 8 спаррингов

12 июня 2026, 14:19 | Обновлено 12 июня 2026, 14:20
311
0
Эпицентр определился со спаррингами на межсезонье
ФК Эпицентр
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Как стало известно Sport.ua, во время первого этапа подготовки к новому сезону футболисты элитного «Эпицентра» сыграют три контрольных матча в Каменце-Подольском: 28 июня с винницкой «Нивой», 1 июля с «Агробизнесом» и 4 июля – с «Буковиной».

Седьмого июля подопечные Сергея Нагорняка отправятся на заключительный сбор, который пройдет в словенском Чатеже. 11 июля «Эпицентр» померяется силами с «Олимпией» (Любляна), 13 июля – с загребской «Локомотивой», 15 июля с еще одной хорватской командой «Горица». Заключительные спарринги запланированы с венгерским «Залаэгерсегом» и турецким «Гезтепе», соответственно, 17 и 20 июля.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы инсайд Эпицентр Каменец-Подольский товарищеские матчи Сергей Нагорняк Нива Винница Агробизнес Буковина Черновцы Олимпия Любляна Локомотива Загреб Горица (Хорватия) Залаэгерсег Гезтепе
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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