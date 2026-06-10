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Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 21:38 | Обновлено 10 июня 2026, 22:41
1049
0

Эпицентр нашел нового форварда в ПФЛ

Максим Евпак близок к переходу в «Эпицентр»

10 июня 2026, 21:38 | Обновлено 10 июня 2026, 22:41
1049
0
Эпицентр нашел нового форварда в ПФЛ
ФК Виктория Сумы. Максим Евпак
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«Эпицентр» нашел усиление в Первой лиге.

На просмотр в команду Сергея Нагорняка приедет фактурный форвард из ПФЛ – 23-летний Максим Евпак. В прошлом сезоне нападающий выступал за «Викторию», где провел 29 матчей в Первой лиге, забил пять голов и отдал четыре результативных передачи. Уже в скором времени футболист попробует свои силы на новом уровне.

«Эпицентр» финишировал на 10-м месте в дебютном сезоне Премьер-лиги. Команда может серьезно обновиться летом, ведь у многих игроков завершаются контракты.

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Эпицентр Каменец-Подольский Максим Евпак Виктория Сумы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Inside UPL
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