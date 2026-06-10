Эпицентр нашел нового форварда в ПФЛ

«Эпицентр» нашел усиление в Первой лиге.

На просмотр в команду Сергея Нагорняка приедет фактурный форвард из ПФЛ – 23-летний Максим Евпак. В прошлом сезоне нападающий выступал за «Викторию», где провел 29 матчей в Первой лиге, забил пять голов и отдал четыре результативных передачи. Уже в скором времени футболист попробует свои силы на новом уровне.

«Эпицентр» финишировал на 10-м месте в дебютном сезоне Премьер-лиги. Команда может серьезно обновиться летом, ведь у многих игроков завершаются контракты.