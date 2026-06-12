Украинский форвард сменит клубную прописку после провала с Лехией в Польше

Украинский форвард Богдан Вьюнник, ныне выступающий за польскую Лехию, близок к смене клубной прописки уже в летнее трансферное окно.

По информации Sport.ua, интерес к трансферу Богдана проявляют сразу два клуба польского Экстракляса – «Шленск» (Вроцлав) и «Краковия».

Обе команды внимательно следят за ситуацией вокруг украинского форварда и рассматривают возможность подписания во время летнего трансферного окна.

По итогам сезона 2025/26 Лехия заняла 16-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Польши, набрав 38 баллов после 34 сыгранных матчей, что привело к вылету в Первую лигу чемпионата Польши.