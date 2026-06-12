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Польша
12 июня 2026, 13:46 | Обновлено 12 июня 2026, 13:47
974
0

Украинский форвард сменит клубную прописку после провала с Лехией в Польше

Богдан Вьюнник заинтересовал сразу несколько клубов

12 июня 2026, 13:46 | Обновлено 12 июня 2026, 13:47
974
0
Украинский форвард сменит клубную прописку после провала с Лехией в Польше
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Вьюнник
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Украинский форвард Богдан Вьюнник, ныне выступающий за польскую Лехию, близок к смене клубной прописки уже в летнее трансферное окно.

По информации Sport.ua, интерес к трансферу Богдана проявляют сразу два клуба польского Экстракляса – «Шленск» (Вроцлав) и «Краковия».

Обе команды внимательно следят за ситуацией вокруг украинского форварда и рассматривают возможность подписания во время летнего трансферного окна.

По итогам сезона 2025/26 Лехия заняла 16-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Польши, набрав 38 баллов после 34 сыгранных матчей, что привело к вылету в Первую лигу чемпионата Польши.

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Богдан Вьюнник трансферы чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск Шленск Вроцлав Краковия инсайд
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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