Чехия первой из европейцев проиграла на ЧМ-2026

Сборная Чехии первой из команд Старого Света проиграла на ЧМ-2026. При этом поражение чехов от корейцев стало 17-м для европейцев в баталиях с азиатами в финальных турнирах чемпионатов мира. Среди европейских команд чаще других – по 2 раза – уступали коллективам из Азии Германия, Италия, Испания и Португалия.

В свою очередь в восьми случаях верх над полпредами Старого Света брала Корея, четыре раза отличилась Япония, два – «прописанная» в АФК Австралия, по одному – Иран, КНДР и Саудовская Аравия.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ