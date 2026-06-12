Чехия первой из европейцев проиграла на ЧМ-2026
Корея 8-й раз взяла верх над командой из Старого Света
Сборная Чехии первой из команд Старого Света проиграла на ЧМ-2026. При этом поражение чехов от корейцев стало 17-м для европейцев в баталиях с азиатами в финальных турнирах чемпионатов мира. Среди европейских команд чаще других – по 2 раза – уступали коллективам из Азии Германия, Италия, Испания и Португалия.
В свою очередь в восьми случаях верх над полпредами Старого Света брала Корея, четыре раза отличилась Япония, два – «прописанная» в АФК Австралия, по одному – Иран, КНДР и Саудовская Аравия.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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