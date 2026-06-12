Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чехия первой из европейцев проиграла на ЧМ-2026
Чемпионат мира
12 июня 2026, 11:40 | Обновлено 12 июня 2026, 11:45
194
1

Чехия первой из европейцев проиграла на ЧМ-2026

Корея 8-й раз взяла верх над командой из Старого Света

12 июня 2026, 11:40 | Обновлено 12 июня 2026, 11:45
194
1 Comments
Чехия первой из европейцев проиграла на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Чехии первой из команд Старого Света проиграла на ЧМ-2026. При этом поражение чехов от корейцев стало 17-м для европейцев в баталиях с азиатами в финальных турнирах чемпионатов мира. Среди европейских команд чаще других – по 2 раза – уступали коллективам из Азии Германия, Италия, Испания и Португалия.

В свою очередь в восьми случаях верх над полпредами Старого Света брала Корея, четыре раза отличилась Япония, два – «прописанная» в АФК Австралия, по одному – Иран, КНДР и Саудовская Аравия.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Мексика впервые за 96 лет победила в матче стартового игрового дня на ЧМ
Южная Корея обыгрывает европейские сборные с 2018 года! Кого победили?
Корея в топ-7 по голам на ЧМ, забитых вышедшими на замену игроками
цифры и факты Мнение эксперта ЧМ-2026 по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник Динамо прокомментировал потенциальный трансфер в чемпионат Испании
Футбол | 12 июня 2026, 11:37 0
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный трансфер в чемпионат Испании
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный трансфер в чемпионат Испании

В услугах Константина Вивчаренко заинтересованы «Бетис» и «Депортиво»

Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Футбол | 12 июня 2026, 03:59 5
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению

Тымчик рассказал о возвращении к работе

Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Футбол | 12.06.2026, 09:45
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
Волейбол | 11.06.2026, 18:13
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Футбол | 12.06.2026, 05:02
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Звертаючи увагу на те, що вона перша і іграла, то шанси були великими))
Ответить
+1
Популярные новости
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
10.06.2026, 11:12 52
Футбол
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
10.06.2026, 11:44 21
Футбол
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
11.06.2026, 04:35 5
Бокс
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
11.06.2026, 10:12
Бокс
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
10.06.2026, 10:58 43
Футбол
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
11.06.2026, 08:15 11
Футбол
Украина обыграла Китай и одержала первую победу в Лиге наций
Украина обыграла Китай и одержала первую победу в Лиге наций
11.06.2026, 13:30 14
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
10.06.2026, 19:26 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем