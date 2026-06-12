Корея в топ-7 по голам на ЧМ, забитых вышедшими на замену игроками
Вспомним сборные с наибольшим количеством подобных забитых мячей в истории чемпионатов мира
О Хен Гю, забивший победный гол сборной Южной Кореи в ворота сборной Чехии в первом туре чемпионата мира 2026 года, стал автором 8-го забитого мяча корейцев на мундиалях после выхода на замену.
По этому показателю Южная Корея догнала Бельгию (также 8).
Лишь 5 сборных в истории мировых первенств забивали большее число подобных голов: Германия (19), Италия (16), Нидерланды (14), Испания (13) и Аргентина (10).
Сборные, забившие наибольшее количество голов на чемпионатах мира, вышедшими на замену игроками
- 19 – Германия
- 16 – Италия
- 14 – Нидерланды
- 13 – Испания
- 10 – Аргентина
- 8 – Бельгия
- 8 – Южная Корея
Nations ayant marqué le plus de buts grâce à ses joueurs remplaçants à la Coupe du Monde :— Stats Foot (@Statsdufoot) June 12, 2026
19- 🇩🇪 Allemagne
16- 🇮🇹 Italie
14- 🇳🇱 Pays-Bas
13- 🇪🇸 Espagne
10- 🇦🇷 Argentine
8- 🇧🇪Belgique
8- 🇰🇷 COREE DU SUD #KORCZE
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