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Чемпионат мира
12 июня 2026, 11:42 | Обновлено 12 июня 2026, 12:55
97
0

Корея в топ-7 по голам на ЧМ, забитых вышедшими на замену игроками

Вспомним сборные с наибольшим количеством подобных забитых мячей в истории чемпионатов мира

12 июня 2026, 11:42 | Обновлено 12 июня 2026, 12:55
97
0
Корея в топ-7 по голам на ЧМ, забитых вышедшими на замену игроками
Getty Images/Global Images Ukraine
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О Хен Гю, забивший победный гол сборной Южной Кореи в ворота сборной Чехии в первом туре чемпионата мира 2026 года, стал автором 8-го забитого мяча корейцев на мундиалях после выхода на замену.

По этому показателю Южная Корея догнала Бельгию (также 8).

Лишь 5 сборных в истории мировых первенств забивали большее число подобных голов: Германия (19), Италия (16), Нидерланды (14), Испания (13) и Аргентина (10).

Сборные, забившие наибольшее количество голов на чемпионатах мира, вышедшими на замену игроками

  • 19 – Германия
  • 16 – Италия
  • 14 – Нидерланды
  • 13 – Испания
  • 10 – Аргентина
  • 8 – Бельгия
  • 8 – Южная Корея
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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