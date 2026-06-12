Сборная Южной Кореи вышла вперед в матче первого тура группы А чемпионата мира 2026 против Чехии.

На 80-й минуте счет 2:1 сделал О Хен Гю после прострела от Хван Ин Бома, который забил первый мяч команды в этой встрече.

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Южнокорейцы оформили второй мяч после того, как на 77-й рефери отменил забитый гол Томаша Соучека со стандарта – судья зафиксировал офсайд во время навеса.

Матч Южной Кореи и Чехии проходит 12 июня на Эстадио Акрон в мексиканском городе Сапопан. Стартовый свисток прозвучал в 05:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Южная Корея забила второй гол после того, как мяч Чехии отменили

ФОТО. Офсайд Томаша Соучека

Фотогалерея гола О Хен Гю

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine