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Чемпионат мира
12 июня 2026, 06:46 | Обновлено 12 июня 2026, 07:38
855
0

ВИДЕО. Южная Корея забила второй гол после того, как мяч Чехии отменили

О Хен Гю сделал счет 2:1 в пользу южнокорейцев на 80-й минуте матча 1-го тура ЧМ-2026

12 июня 2026, 06:46 | Обновлено 12 июня 2026, 07:38
855
0
ВИДЕО. Южная Корея забила второй гол после того, как мяч Чехии отменили
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Южной Кореи вышла вперед в матче первого тура группы А чемпионата мира 2026 против Чехии.

На 80-й минуте счет 2:1 сделал О Хен Гю после прострела от Хван Ин Бома, который забил первый мяч команды в этой встрече.

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Южнокорейцы оформили второй мяч после того, как на 77-й рефери отменил забитый гол Томаша Соучека со стандарта – судья зафиксировал офсайд во время навеса.

Матч Южной Кореи и Чехии проходит 12 июня на Эстадио Акрон в мексиканском городе Сапопан. Стартовый свисток прозвучал в 05:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Южная Корея забила второй гол после того, как мяч Чехии отменили

ФОТО. Офсайд Томаша Соучека

Фотогалерея гола О Хен Гю

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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