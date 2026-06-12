ВИДЕО. Южная Корея забила второй гол после того, как мяч Чехии отменили
О Хен Гю сделал счет 2:1 в пользу южнокорейцев на 80-й минуте матча 1-го тура ЧМ-2026
Сборная Южной Кореи вышла вперед в матче первого тура группы А чемпионата мира 2026 против Чехии.
На 80-й минуте счет 2:1 сделал О Хен Гю после прострела от Хван Ин Бома, который забил первый мяч команды в этой встрече.
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Южнокорейцы оформили второй мяч после того, как на 77-й рефери отменил забитый гол Томаша Соучека со стандарта – судья зафиксировал офсайд во время навеса.
Матч Южной Кореи и Чехии проходит 12 июня на Эстадио Акрон в мексиканском городе Сапопан. Стартовый свисток прозвучал в 05:00 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Южная Корея забила второй гол после того, как мяч Чехии отменили
ФОТО. Офсайд Томаша Соучека
Фотогалерея гола О Хен Гю
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