Чемпионат мира12 июня 2026, 11:29 | Обновлено 12 июня 2026, 11:34
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Премьерный гол ЧМ-2026 болельщикам пришлось ждать недолго
Хулиан Киньонес открыл счет в матче с ЮАР на 9-й минуте
12 июня 2026, 11:29 | Обновлено 12 июня 2026, 11:34
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Премьерный гол ЧМ-2026 болельщикам пришлось ждать совсем недолго. Уже на 9-й минуте встречи 29-летний нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес поразил ворота ЮАР. Быстрее голевой счет открывался только на четырех предыдущих чемпионатах. К слову, впервые первый мяч в финальных турнирах был забит игроком команды из Северной Америки.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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