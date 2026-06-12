Премьерный гол ЧМ-2026 болельщикам пришлось ждать недолго

Премьерный гол ЧМ-2026 болельщикам пришлось ждать совсем недолго. Уже на 9-й минуте встречи 29-летний нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес поразил ворота ЮАР. Быстрее голевой счет открывался только на четырех предыдущих чемпионатах. К слову, впервые первый мяч в финальных турнирах был забит игроком команды из Северной Америки.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ