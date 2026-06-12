Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Премьерный гол ЧМ-2026 болельщикам пришлось ждать недолго
Чемпионат мира
12 июня 2026, 11:29 | Обновлено 12 июня 2026, 11:34
90
0

Премьерный гол ЧМ-2026 болельщикам пришлось ждать недолго

Хулиан Киньонес открыл счет в матче с ЮАР на 9-й минуте

12 июня 2026, 11:29 | Обновлено 12 июня 2026, 11:34
90
0
Премьерный гол ЧМ-2026 болельщикам пришлось ждать недолго
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Киньонес
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Премьерный гол ЧМ-2026 болельщикам пришлось ждать совсем недолго. Уже на 9-й минуте встречи 29-летний нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес поразил ворота ЮАР. Быстрее голевой счет открывался только на четырех предыдущих чемпионатах. К слову, впервые первый мяч в финальных турнирах был забит игроком команды из Северной Америки.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Мексика впервые за 96 лет победила в матче стартового игрового дня на ЧМ
Южная Корея обыгрывает европейские сборные с 2018 года! Кого победили?
Корея в топ-7 по голам на ЧМ, забитых вышедшими на замену игроками
цифры и факты Мнение эксперта ЧМ-2026 по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Футбол | 11 июня 2026, 20:00 14
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей

Мундиаль впервые пройдет в трех странах: в США, Канаде и Мексике

Защитник Динамо прокомментировал потенциальный трансфер в чемпионат Испании
Футбол | 12 июня 2026, 11:37 0
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный трансфер в чемпионат Испании
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный трансфер в чемпионат Испании

В услугах Константина Вивчаренко заинтересованы «Бетис» и «Депортиво»

Шахтер нашел усиление перед Лигой чемпионов. Трансфер топ-таланта
Футбол | 12.06.2026, 11:22
Шахтер нашел усиление перед Лигой чемпионов. Трансфер топ-таланта
Шахтер нашел усиление перед Лигой чемпионов. Трансфер топ-таланта
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Бокс | 12.06.2026, 05:26
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Футбол | 12.06.2026, 09:40
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
11.06.2026, 08:30 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
10.06.2026, 19:26 11
Футбол
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Жирона обманула Виктора Цыганкова
10.06.2026, 12:44 12
Футбол
Финал Кубка Стэнли: 8 шайб, дубль капитана и важная победа на выезде
Финал Кубка Стэнли: 8 шайб, дубль капитана и важная победа на выезде
10.06.2026, 11:25 1
Хоккей
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
10.06.2026, 11:44 21
Футбол
Усик выбирает между двумя соперниками. Украинец рискует потерять пояс
Усик выбирает между двумя соперниками. Украинец рискует потерять пояс
11.06.2026, 04:25 3
Бокс
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
11.06.2026, 09:22 1
Бокс
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
10.06.2026, 08:54 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем