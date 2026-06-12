Решение Динамо. Почему Ярмоленко и Шапаренко не проходят медосмотр?
Киевский клуб решил предоставить игрокам сборной Украины дополнительный отдых
Киевское «Динамо» начало подготовку к новому сезону, а футболисты команды проходят традиционный медосмотр перед стартом летних сборов.
Впрочем, сразу трое игроков первой команды не будут участвовать в процедуре в столице. Речь идет о вратаре Руслане Нещерете, полузащитнике Николае Шапаренко и ветеране команды Андрее Ярмоленко.
Причина отсутствия футболистов связана с их выступлениями за национальную сборную Украины. По завершении международных матчей игроки получили от клуба дополнительную неделю отдыха и решили воспользоваться этой возможностью.
Ожидается, что все трое присоединятся к команде уже непосредственно на учебно-тренировочных сборах в Австрии, где продолжат подготовку к новому сезону.
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