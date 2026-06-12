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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 22:02 | Обновлено 12 июня 2026, 22:45
1829
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Решение Динамо. Почему Ярмоленко и Шапаренко не проходят медосмотр?

Киевский клуб решил предоставить игрокам сборной Украины дополнительный отдых

12 июня 2026, 22:02 | Обновлено 12 июня 2026, 22:45
1829
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Решение Динамо. Почему Ярмоленко и Шапаренко не проходят медосмотр?
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко
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Киевское «Динамо» начало подготовку к новому сезону, а футболисты команды проходят традиционный медосмотр перед стартом летних сборов.

Впрочем, сразу трое игроков первой команды не будут участвовать в процедуре в столице. Речь идет о вратаре Руслане Нещерете, полузащитнике Николае Шапаренко и ветеране команды Андрее Ярмоленко.

Причина отсутствия футболистов связана с их выступлениями за национальную сборную Украины. По завершении международных матчей игроки получили от клуба дополнительную неделю отдыха и решили воспользоваться этой возможностью.

Ожидается, что все трое присоединятся к команде уже непосредственно на учебно-тренировочных сборах в Австрии, где продолжат подготовку к новому сезону.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Николай Шапаренко Руслан Нещерет
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
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