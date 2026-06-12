В УАФ взяли слово после трансфера украинца в Жирону
Ассоциация сообщила о переходе Пищура
12 июня 2026 года каталонский клуб «Жирона» официально объявил о подписании украинского нападающего венгерского «Дьёра» Александра Пищура.
На трансфер 21-летнего футболиста отреагировала пресс-служба Украинской ассоциации футбола:
«Нападающий молодежной сборной U-21 Александр Пищур продолжит карьеру в испанской «Жироне».
В сезоне 2025/26 Александр Пищур провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мундиаль впервые пройдет в трех странах: в США, Канаде и Мексике
В этом квартете сойдутся сборные ДР Конго, Колумбии, Португалии и Узбекистана