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  4. В УАФ взяли слово после трансфера украинца в Жирону
Испания
12 июня 2026, 12:42 |
245
0

В УАФ взяли слово после трансфера украинца в Жирону

Ассоциация сообщила о переходе Пищура

12 июня 2026, 12:42 |
245
0
В УАФ взяли слово после трансфера украинца в Жирону
УАФ. Александр Пищур
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12 июня 2026 года каталонский клуб «Жирона» официально объявил о подписании украинского нападающего венгерского «Дьёра» Александра Пищура.

На трансфер 21-летнего футболиста отреагировала пресс-служба Украинской ассоциации футбола:

«Нападающий молодежной сборной U-21 Александр Пищур продолжит карьеру в испанской «Жироне».

В сезоне 2025/26 Александр Пищур провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.

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Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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