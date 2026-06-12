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Чемпионат мира
12 июня 2026, 11:21 |
475
0

Капитан травмировался перед ЧМ-2026 и завершил карьеру в известной сборной

Ватару Эндо сообщил, что больше не выйдет на поле в футболке национальной команды Японии

12 июня 2026, 11:21 |
475
0
Капитан травмировался перед ЧМ-2026 и завершил карьеру в известной сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Ватару Эндо
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Полузащитник английского «Ливерпуля» Ватару Эндо официально объявил о завершении карьеры в составе сборной Японии. Об этом написал сам футболист в социальных сетях.

Опытный 33-летний японец был вынужден покинуть лагерь национальной команды, так как не успел полностью восстановиться после травмы, которую получил еще в феврале.

«Как и было объявлено ранее, я буду вне сборной на ЧМ-2026. С момента травмы и по сей день я сделал все, что мог, поэтому никаких сожалений нет.

Конечно, есть разочарование от того, что не смогу сыграть на этом турнире, но горжусь тем, что после чемпионата мира в Катаре мог вести команду вперед с капитанской повязкой.

Вместе мы выросли в коллектив, который воспринимает победу в матче ЧМ как нечто обычное. Япония – это действительно отличная команда.

Я решил завершить свою карьеру в сборной, поэтому теперь буду поддерживать ее как один из фанатов. Придет день, когда японская команда завоюет титул ЧМ», – сообщил Эндо.

В составе сборной Японии Эндо дебютировал в августе 2015 года и с тех провел 73 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Японии по футболу Ватару Эндо завершение карьеры
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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