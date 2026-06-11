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Чемпионат мира
11 июня 2026, 21:14 |
295
1

Сборная Японии потеряла капитана

Ватару Эндо не сыграет на чемпионате мира

11 июня 2026, 21:14 |
295
1 Comments
Сборная Японии потеряла капитана
IMAGO. Ватару Эндо
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В феврале полузащитник «Ливерпуля» Ватару Эндо перенес операцию из-за перелома левой стопы, и капитан сборной Японии провел заключительный этап сезона 2025/26 вне игры, тренируясь самостоятельно.

Однако, учитывая, что в мае игрок, похоже, был близок к полному восстановлению и смог присоединиться к сборной Японии в товарищеском матче против Исландии 31 мая, где он отыграл тайм, никаких реальных предположений о том, что участие Эндо в чемпионате мира может быть под вопросом, не было.

Однако сегодня сборная Японии объявила, что ее капитан выбывает из турнира – и что он провел последнюю неделю, восстанавливаясь самостоятельно в тренировочном лагере национальной команды после рецидива травмы. Его заменит в составе нападающий Шуто Мачино из «Боруссии» Мёнхенгладбах.

Японцы начнут турнир матчем с Нидерландами 14 июня. Следующие соперники: Тунис и Швеция.

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Ватару Эндо Ливерпуль сборная Японии по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник
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а з японцями по-ідеї, мала би грати Україна...
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