Сборная Японии потеряла капитана

В феврале полузащитник «Ливерпуля» Ватару Эндо перенес операцию из-за перелома левой стопы, и капитан сборной Японии провел заключительный этап сезона 2025/26 вне игры, тренируясь самостоятельно.

Однако, учитывая, что в мае игрок, похоже, был близок к полному восстановлению и смог присоединиться к сборной Японии в товарищеском матче против Исландии 31 мая, где он отыграл тайм, никаких реальных предположений о том, что участие Эндо в чемпионате мира может быть под вопросом, не было.

Однако сегодня сборная Японии объявила, что ее капитан выбывает из турнира – и что он провел последнюю неделю, восстанавливаясь самостоятельно в тренировочном лагере национальной команды после рецидива травмы. Его заменит в составе нападающий Шуто Мачино из «Боруссии» Мёнхенгладбах.

Японцы начнут турнир матчем с Нидерландами 14 июня. Следующие соперники: Тунис и Швеция.