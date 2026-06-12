Защитник Динамо прокомментировал потенциальный трансфер в чемпионат Испании

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Константин Вивчаренко отреагировал на возможность продолжить карьеру в чемпионате Испании.

После завершения сезона 2025/26 появилась информация, что 24-летний футболист заинтересовал «Депортиво» и «Бетис», который является участником Лиги чемпионов.

«Пока это все на уровне слухов, не больше. Когда будет какая-нибудь конкретика, вы сразу все узнаете, – сообщил украинский защитник.

Вивчаренко на протяжении своей карьеры играл за «Динамо», где защищал цвета U-17, U-19, второй и первой команд. В «бело-синей» футболке провел 104 матча, забил 4 гола, отдал 10 ассистов.

В активе защитника – 33 игры и два результативных удара в составе сборной Украины, в том числе и на чемпионате Европы.