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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 11:37 | Обновлено 12 июня 2026, 12:52
1408
0

Защитник Динамо прокомментировал потенциальный трансфер в чемпионат Испании

В услугах Константина Вивчаренко заинтересованы «Бетис» и «Депортиво»

12 июня 2026, 11:37 | Обновлено 12 июня 2026, 12:52
1408
0
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный трансфер в чемпионат Испании
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко
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Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Константин Вивчаренко отреагировал на возможность продолжить карьеру в чемпионате Испании.

После завершения сезона 2025/26 появилась информация, что 24-летний футболист заинтересовал «Депортиво» и «Бетис», который является участником Лиги чемпионов.

«Пока это все на уровне слухов, не больше. Когда будет какая-нибудь конкретика, вы сразу все узнаете, – сообщил украинский защитник.

Вивчаренко на протяжении своей карьеры играл за «Динамо», где защищал цвета U-17, U-19, второй и первой команд. В «бело-синей» футболке провел 104 матча, забил 4 гола, отдал 10 ассистов.

В активе защитника – 33 игры и два результативных удара в составе сборной Украины, в том числе и на чемпионате Европы.

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Динамо Киев Константин Вивчаренко Депортиво Ла-Корунья Бетис трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Динамомания
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