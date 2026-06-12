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Чемпионат мира
12 июня 2026, 10:42 | Обновлено 12 июня 2026, 10:43
305
0

Сон Хын Мин повторил достижение главного тренера Южной Кореи

Корейцы являются одной из пяти сборных, не пропустивших ни одного мундиаля, начиная с 1986 года

12 июня 2026, 10:42 | Обновлено 12 июня 2026, 10:43
305
0
Сон Хын Мин повторил достижение главного тренера Южной Кореи
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин
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Южная Корея является одной из пяти сборных, не пропустивших ни одного чемпионата мира, начиная с 1986 года!

Кроме корейцев, подобными достижениями отличились только сборные Бразилии, Испании, Германии и Аргентины.

Лидер сборной Сон Хын Мин сыграл на своем четвертом мундиале (2014, 2018, 2022, 2026).

По этому показателю он догнал главного тренера Южной Кореи Хон Мен Бо, который также имеет в своем активе 4 чемпионата мира в статусе игрока (1990, 1994, 1998, 2002).

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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