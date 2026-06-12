Сон Хын Мин повторил достижение главного тренера Южной Кореи
Корейцы являются одной из пяти сборных, не пропустивших ни одного мундиаля, начиная с 1986 года
Южная Корея является одной из пяти сборных, не пропустивших ни одного чемпионата мира, начиная с 1986 года!
Кроме корейцев, подобными достижениями отличились только сборные Бразилии, Испании, Германии и Аргентины.
Лидер сборной Сон Хын Мин сыграл на своем четвертом мундиале (2014, 2018, 2022, 2026).
По этому показателю он догнал главного тренера Южной Кореи Хон Мен Бо, который также имеет в своем активе 4 чемпионата мира в статусе игрока (1990, 1994, 1998, 2002).
😱 MIND-BLOWN STAT!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 12, 2026
🏆 Since 1986, only 5 nations have NEVER missed a single World Cup:
🇧🇷 Brazil
🇪🇸 Spain
🇩🇪 Germany
🇦🇷 Argentina
🇰🇷 South Korea
🌟 Legends of consistency! pic.twitter.com/452d0CCfJN
4 - Son Heung-Min is the second player to appear in four different FIFA World Cups for Korea Republic (2014-2026), joining current manager Hong Myung-Bo (1990-2002).— OptaJoe (@OptaJoe) June 12, 2026
Experience. pic.twitter.com/pS3rrf78ty
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