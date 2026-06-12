Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец подпишет украинского вратаря после выхода в Премьер-лигу
Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 10:37 | Обновлено 12 июня 2026, 11:06
811
0

Черноморец подпишет украинского вратаря после выхода в Премьер-лигу

Голкипер Назар Байда присоединится к одесскому клубу на правах свободного агента

12 июня 2026, 10:37 | Обновлено 12 июня 2026, 11:06
811
0
Черноморец подпишет украинского вратаря после выхода в Премьер-лигу
Instagram. Назар Байда
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Одесский «Черноморец» продолжает работу на трансферном рынке после того, как команда Романа Григорчука завоевала путевку в Украинскую Премьер-лигу 2026/27.

По информации ТаТоТаке, «моряки» решили усилить вратарскую позицию и находятся на финальной стадии переговоров с 24-летним Назаром Байдой.

Украинец в течении карьеры выступал за запорожский «Металлург», где защищал цвета U-17, U-19, второй и первой команд. Байда провел 55 матчей в сезоне, пропустил 55 мячей и шесть раз сыграл на ноль.

Контракт голкипера истекает 30 июня, поэтому к одесскому клубу Байда сможет присоединиться на правах свободного агента и попытается закрепиться в стартовом составе.

По итогам прошлого сезона «Черноморец» занял второе место в турнирной таблице Первой лиги, пропустив вперед черновицкую «Буковину».

По теме:
«Мощный нападающий». Жирона представила Пищура
Металлист 1925 не предложил голкиперу контракт после возвращения из аренды
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса Металлург Запорожье Роман Григорчук ТаТоТаке трансферы свободный агент
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
Футбол | 11 июня 2026, 12:09 7
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке

В этом квартете сойдутся сборные Мексики, ЮАР, Южной Кореи и Чехии

Утренний камбек. Южная Корея обыграла Чехию в Гвадалахаре
Футбол | 12 июня 2026, 06:59 3
Утренний камбек. Южная Корея обыграла Чехию в Гвадалахаре
Утренний камбек. Южная Корея обыграла Чехию в Гвадалахаре

Европейская сборная подготовила качественно только стандарты

ФОТО. Лицо и эмоции легендарного Недведа после камбэка Кореи
Футбол | 12.06.2026, 08:53
ФОТО. Лицо и эмоции легендарного Недведа после камбэка Кореи
ФОТО. Лицо и эмоции легендарного Недведа после камбэка Кореи
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Бокс | 11.06.2026, 10:12
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Футбол | 11.06.2026, 12:02
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
11.06.2026, 20:00 14
Футбол
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
11.06.2026, 03:05
Бокс
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
12.06.2026, 05:26 2
Бокс
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
11.06.2026, 04:35 5
Бокс
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
10.06.2026, 11:44 21
Футбол
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
11.06.2026, 08:30 9
Футбол
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
11.06.2026, 08:43 12
Футбол
Плотницкий объяснил поражение Украины от Японии на старте Лиги наций
Плотницкий объяснил поражение Украины от Японии на старте Лиги наций
10.06.2026, 18:04 3
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем