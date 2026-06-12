Черноморец подпишет украинского вратаря после выхода в Премьер-лигу

Одесский «Черноморец» продолжает работу на трансферном рынке после того, как команда Романа Григорчука завоевала путевку в Украинскую Премьер-лигу 2026/27.

По информации ТаТоТаке, «моряки» решили усилить вратарскую позицию и находятся на финальной стадии переговоров с 24-летним Назаром Байдой.

Украинец в течении карьеры выступал за запорожский «Металлург», где защищал цвета U-17, U-19, второй и первой команд. Байда провел 55 матчей в сезоне, пропустил 55 мячей и шесть раз сыграл на ноль.

Контракт голкипера истекает 30 июня, поэтому к одесскому клубу Байда сможет присоединиться на правах свободного агента и попытается закрепиться в стартовом составе.

По итогам прошлого сезона «Черноморец» занял второе место в турнирной таблице Первой лиги, пропустив вперед черновицкую «Буковину».