Черноморец подпишет украинского вратаря после выхода в Премьер-лигу
Голкипер Назар Байда присоединится к одесскому клубу на правах свободного агента
Одесский «Черноморец» продолжает работу на трансферном рынке после того, как команда Романа Григорчука завоевала путевку в Украинскую Премьер-лигу 2026/27.
По информации ТаТоТаке, «моряки» решили усилить вратарскую позицию и находятся на финальной стадии переговоров с 24-летним Назаром Байдой.
Украинец в течении карьеры выступал за запорожский «Металлург», где защищал цвета U-17, U-19, второй и первой команд. Байда провел 55 матчей в сезоне, пропустил 55 мячей и шесть раз сыграл на ноль.
Контракт голкипера истекает 30 июня, поэтому к одесскому клубу Байда сможет присоединиться на правах свободного агента и попытается закрепиться в стартовом составе.
По итогам прошлого сезона «Черноморец» занял второе место в турнирной таблице Первой лиги, пропустив вперед черновицкую «Буковину».
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