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Чемпионат мира
12 июня 2026, 15:17 | Обновлено 12 июня 2026, 15:22
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0

Герой Мексики оценил победу над Южной Африкой

Хулиан Киньонес счастлив забить победный гол

12 июня 2026, 15:17 | Обновлено 12 июня 2026, 15:22
78
0
Герой Мексики оценил победу над Южной Африкой
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес прокомментировал победу над национальной командой Южной Африки (2:0) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Я счастлив и взволнован тем, что забил свой первый гол на чемпионате мира на таком впечатляющем стадионе перед замечательными болельщиками. Для меня важно отметить вклад моих партнеров по команде в завоевание первых трех очков.

Мы чувствовали поддержку болельщиков на протяжении последних нескольких дней; мы едины, и сегодня это действительно проявилось».

В матче против Южной Африки Хулиан Киньонес забил первый гол во встрече, который оказался победным, и стал лучшим игроком матча.

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Хулиан Киньонес сборная Мексики по футболу сборная ЮАР по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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