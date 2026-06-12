Герой Мексики оценил победу над Южной Африкой

Нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес прокомментировал победу над национальной командой Южной Африки (2:0) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Я счастлив и взволнован тем, что забил свой первый гол на чемпионате мира на таком впечатляющем стадионе перед замечательными болельщиками. Для меня важно отметить вклад моих партнеров по команде в завоевание первых трех очков.

Мы чувствовали поддержку болельщиков на протяжении последних нескольких дней; мы едины, и сегодня это действительно проявилось».

В матче против Южной Африки Хулиан Киньонес забил первый гол во встрече, который оказался победным, и стал лучшим игроком матча.