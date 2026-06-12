«Игра моментов». Реакция футболистов Мексики и ЮАР после матча-открытия ЧМ

После завершения матча-открытия чемпионата мира 2026 Мексика – ЮАР (2:0) игроки обеих сборных прокомментировал результат встречи:

Эрик Лира (хавбек сборной Мексики):

– Лира, поздравляю с победой. Хавьер Агирре говорит, что вы все одна семья, что вы в одной лодке. Но в матче были отрезки, когда болельщики начали свистеть. Как сборная Мексики восприняла это в трудные моменты игры?

– Добрый день всем. Честно говоря, мы не фокусировались на этом. Мы старались делать свою работу как можно лучше. Мы понимаем, что это огромная ответственность: 11 мексиканцев представляют страну со 180 миллионами человек. Поэтому мы делаем все, что можем, и с первого момента вышли на поле с целью выиграть этот матч.

– Первый гол во многом стал возможен благодаря тебе. Ты поборолся, отобрал мяч, доиграл эпизод. Как ты себя чувствуешь? И как команда это воспринимает?

– Меня всегда характеризовала эта самоотдача. Я знал, что если смогу отобрать мяч в той зоне, соперник останется раскрытым. Мы говорили об этом всю неделю, на протяжении всей подготовки. Слава Богу, это получилось именно в тот момент, когда было нужно. Я доволен, но еще больше доволен тем, что команда взяла три очка. Было очень важно начать с победы, сделать первый шаг. Теперь мы уже думаем о втором матче.

– Можешь поделиться чувствами, которые испытал? Ты уже осознаешь, что вошел в историю, сыграв в матче открытия чемпионата мира на стадионе Ацтека?

– Да, я это осознаю. Хотя, честно говоря, до меня еще не до конца дошло, что произошло сегодня. Такого не было 40 лет. Несколько недель назад мы встречались с игроками сборной, которые играли здесь на чемпионате мира 1986 года. Сейчас они уже взрослые люди, но они рассказывали нам, что до сих пор чувствуют тот адреналин и те мурашки. Думаю, сегодняшний момент я пронесу через всю жизнь. Я чувствовал только одно: все, через что мне пришлось пройти, чтобы оказаться здесь, было того стоит. Это был момент, которым нужно наслаждаться. А теперь – наслаждаться, но с огромной ответственностью.

– Хавьер Агирре с самого начала говорил: шаг за шагом, матч за матчем. Все хотят дойти не просто до пятого матча, а уже до шестого, но сначала нужно идти постепенно. Первые три очка уже взяты, теперь впереди игра в Гвадалахаре против Южной Кореи.

– Да, как вы сказали, нельзя думать о шестом матче, не сыграв второй. Мы идем шаг за шагом, вместе как семья, едины как семья. Теперь нужно посмотреть, чтобы все были готовы на 100%, хорошо подготовиться ко второму матчу в Гвадалахаре и постараться взять еще три очка.

– Первый тайм выглядел спокойнее, чем второй. Давило ли нервное напряжение? Все-таки не каждый день дебютируешь на чемпионате мира. Болельщики уже думают о победе над Кореей и первом месте в группе. Как ты это видишь?

– Думаю, это был очень сложный матч в эмоциональном плане. Мы не переживаем такие моменты каждый день. Я не знаю, повторится ли когда-нибудь то, что я пережил сегодня. Конечно, это был трудный и сложный момент. Но мы все работали над ментальной стороной, чтобы эта сцена не повлияла на нас и чтобы мы могли сделать все как можно лучше. Нервозность была, немного страха тоже было – все это было. Но, думаю, это нормально.

Главное, что мы смогли выиграть и начать чемпионат мира с правильной ноги – у себя дома, перед своими болельщиками. Хочу поблагодарить людей, которые пришли. И сказать им: потолок у этой команды очень высокий, и мы не собираемся ничем ограничиваться.

– Какие чувства ты заметил в команде в последние дни и часы перед матчем? Учитывая момент, который переживает не только Мексика, но и большая часть Латинской Америки. Насколько футбол может объединять?

– Прежде всего, меня очень удивило, когда мы выехали с базы и увидели тысячи людей, которые ждали наш автобус и поддерживали нас. Это было очень красиво. Я вырос в этой части города, на юге Мехико. Было особенным ехать по улицам и видеть: «Мексика едина», «Вперед, Мексика», людей в зеленых футболках.

Я повторяю это снова и снова, но это момент, который я, думаю, пронесу через всю жизнь. Я очень горжусь тем, что нахожусь здесь. Потолок у нас очень высокий, и я уверен, что это будет лучший чемпионат мира в истории нашей страны.

Нкосинати Сибиси (центральный защитник сборной ЮАР):

– Я не думаю, что мы сыграли настолько плохо, чтобы заслужить такой результат. Это была игра моментов. Мексика наказывала нас каждый раз, когда мы ошибались. Но у нас впереди следующий матч, и мы постараемся исправить эти ошибки. Мы уже давно вместе как команда. Мы хорошо понимаем сильные и слабые стороны друг друга. Независимо от схемы, думаю, тренер выбрал лучший план на этот матч. К сожалению, сегодня у нас просто не получилось.

– Вы уже сталкивались с такими неудачами на клубном уровне и возвращались сильнее. Как вам удавалось это делать? И что поможет этой команде сейчас?

– Думаю, мы, старшие игроки в этой группе, должны мотивировать команду и говорить ребятам, что еще ничего не потеряно. У нас впереди еще две игры. Возможно, даже трех очков будет достаточно, чтобы выйти в следующий раунд. Так что нам еще есть за что играть. Мы с нетерпением ждем двух следующих матчей.

– Как вы оцениваете две красные карточки?

– Я не хотел бы это комментировать. Судьи приняли свои решения, а нам нужно двигаться дальше.

Айм Окон (центральный защитник сборной ЮАР):

– Думаю, все хорошо работали. Мы готовили эту схему на протяжении нескольких недель перед турниром. Сегодня просто не получилось. Но этот результат не определяет нас. Мы хорошая команда, и сейчас уже думаем о следующем матче.

Мы очень много работаем, все ребята много работают. Я считаю, что мы действительно хорошая команда. Это видно на тренировках, это видно и в отдельных отрезках нашей игры. Сегодня некоторые вещи не сработали, но я верю в эту команду. Я верю в ребят. Мы верим друг в друга. Сейчас уже ничего не изменить. Нужно двигаться дальше, готовиться к двум следующим матчам и надеяться на лучшее.

– Можете рассказать об атмосфере? Играть на этом стадионе обычно очень тяжело. Как вы восприняли эту арену?

– Стадион был полным. Думаю, именно о таких моментах мечтают все футболисты – играть при заполненных трибунах. Такая атмосфера дает дополнительную мотивацию. Сегодня у нас не получилось, но мы уже думаем о следующем матче.

Видеообзор матча Мексика – Южная Африка (2:0)