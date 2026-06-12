ФОТО. Назван лучший игрок стартового матча ЧМ-2026 между Мексикой и ЮАР
Хулиан Киньонес стал автором первого гола в матче и вообще на ЧМ-2026.
Вечером 11 июня в Мехико прошел стартовый матч чемпионата мира 2026.
Сборная Мексики начала турнир с победы над командой Южной Африки (2:0).
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У мексиканцев голы забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес.
Арбитр в матче показал три красных карточки, удалены с поля: Сесар Монтес – Сфефело Ситоле, Темба Зване.
Лучшим игроком матча назван Хулиан Киньонес, автор первого гола в матче и вообще на ЧМ-2026.
Мексика получила 3 очка в группе, ЮАР идет без набранных баллов. 12 июня в 05:00 в этой группе сыграют Южная Корея и Чехия.
Футбол. Чемпионат мира 2026
Группа A. 1-й тур, 11 июня 2026
Мехико (Мексика), Estadio Banorte
Мексика – Южная Африка – 2:0
Голы: Хулиан Киньонес, 9, Рауль Хименес, 67
Удаления: Сесар Монтес, 90+2 – Сфефело Ситоле, 49, Темба Зване, 84
ФОТО. Лучшим игроком матча стал Хулиан Киньонес
Видео голов и обзор матча
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