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Чемпионат мира
12 июня 2026, 01:07 | Обновлено 12 июня 2026, 01:12
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ФОТО. Назван лучший игрок стартового матча ЧМ-2026 между Мексикой и ЮАР

Хулиан Киньонес стал автором первого гола в матче и вообще на ЧМ-2026.

12 июня 2026, 01:07 | Обновлено 12 июня 2026, 01:12
149
1 Comments
ФОТО. Назван лучший игрок стартового матча ЧМ-2026 между Мексикой и ЮАР
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Киньонес
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Вечером 11 июня в Мехико прошел стартовый матч чемпионата мира 2026.

Сборная Мексики начала турнир с победы над командой Южной Африки (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У мексиканцев голы забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес.

Арбитр в матче показал три красных карточки, удалены с поля: Сесар Монтес – Сфефело Ситоле, Темба Зване.

Лучшим игроком матча назван Хулиан Киньонес, автор первого гола в матче и вообще на ЧМ-2026.

Мексика получила 3 очка в группе, ЮАР идет без набранных баллов. 12 июня в 05:00 в этой группе сыграют Южная Корея и Чехия.

Футбол. Чемпионат мира 2026

Группа A. 1-й тур, 11 июня 2026

Мехико (Мексика), Estadio Banorte

Мексика – Южная Африка – 2:0

Голы: Хулиан Киньонес, 9, Рауль Хименес, 67

Удаления: Сесар Монтес, 90+2 – Сфефело Ситоле, 49, Темба Зване, 84

ФОТО. Лучшим игроком матча стал Хулиан Киньонес

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Та в принципі заслужено, був доволі активним 
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