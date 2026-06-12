Легенда Динамо потратил огромные деньги из-за игровой зависимости

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Иван Яремчук откровенно рассказал о своей многолетней зависимости от азартных игр и крупных финансовых потерях.

«В казино уже не хожу. Во-первых, денег нет, чтобы ходить, а во-вторых, сколько можно просто заносить туда деньги и дарить их другим людям?

Надо было еще лет 40 назад это понять.

Я много проигрывал. Когда выступал в Германии, зарабатывал 30 тысяч марок в месяц, а потом в «Герте» было уже 60 тысяч.

На сборах в Германии можно было привезти домой тысячу-полторы марок. В то время это были большие деньги – машину можно было купить за две тысячи марок», – сказал Яремчук.