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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 18:50 | Обновлено 12 июня 2026, 20:17
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Легенда Динамо потратил огромные деньги из-за игровой зависимости

Яремчук объяснил, почему больше не ходит в казино

12 июня 2026, 18:50 | Обновлено 12 июня 2026, 20:17
2411
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Легенда Динамо потратил огромные деньги из-за игровой зависимости
ФК Динамо. Иван Яремчук
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Бывший полузащитник киевского «Динамо» Иван Яремчук откровенно рассказал о своей многолетней зависимости от азартных игр и крупных финансовых потерях.

«В казино уже не хожу. Во-первых, денег нет, чтобы ходить, а во-вторых, сколько можно просто заносить туда деньги и дарить их другим людям?

Надо было еще лет 40 назад это понять.

Я много проигрывал. Когда выступал в Германии, зарабатывал 30 тысяч марок в месяц, а потом в «Герте» было уже 60 тысяч.

На сборах в Германии можно было привезти домой тысячу-полторы марок. В то время это были большие деньги – машину можно было купить за две тысячи марок», – сказал Яремчук.

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Иван Яремчук Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
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Старенька новина,як і сам Легендарний Ваня Яремчук.свіжих новин нема чи що
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Игорек у него научился. Но у пана атамана золотой запас большой.
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