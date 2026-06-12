Довбик может перебраться в чемпионат Испании. Сколько заработает Жирона?

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик сменит клуб во время летнего трансферного окна, так как не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

Работу над трансфером 28-летнего футболиста ведут два испанских клуба, которые завоевали путевку в Лигу чемпионов 2026/27 – «Вильярреал» и «Бетис».

Ожидается, что переход Довбика позволит «Роме» пополнить бюджет на 20 миллионов евро, заработать сможет и «Жирона», в составе которой играл украинец до перехода в Серию А.

По информации испанских журналистов, каталонский клуб прописал в соглашении с римлянами процент от будущей продажи, который составляет 10%, что принесет «Жироне» около двух миллионов.

Довбик провел 18 матчей в сезоне, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.