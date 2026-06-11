Игрок Мексики забил третий самый быстрый гол матчей-открытия на ЧМ

Нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес забил третий самый быстрый гол в истории матчей-открытия чемпионатов мира.

Мексиканцу понадобилось всего 9 минут, чтобы открыть счет в поединке против Южной Африки на ЧМ-2026.

Быстрее Киньонеса в дебютных играх забивали только Сезар Сампайо (Бразилия, 4 мин) в 1998 году против Шотландии и Филипп Лам (Германия, 6 мин) в 2006 году против Коста-Рики.

Самые быстрые голы в истории матчей-открытия чемпионатов мира

4 мин – Сезар Сампайо (Бразилия), против Шотландии, 1998

6 мин – Филипп Лам (Германия), против Коста-Рики, 2006

9 мин – Хулиан Киньонес (Мексика), против Южной Африки, 2026