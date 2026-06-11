Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Мексики забил третий самый быстрый гол матчей-открытия на ЧМ
Чемпионат мира
11 июня 2026, 22:52 | Обновлено 11 июня 2026, 22:53
247
0

Игрок Мексики забил третий самый быстрый гол матчей-открытия на ЧМ

Вспомним, кто был автором самого быстрого гола в истории первых поединков мундиалей

11 июня 2026, 22:52 | Обновлено 11 июня 2026, 22:53
247
0
Игрок Мексики забил третий самый быстрый гол матчей-открытия на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес забил третий самый быстрый гол в истории матчей-открытия чемпионатов мира.

Мексиканцу понадобилось всего 9 минут, чтобы открыть счет в поединке против Южной Африки на ЧМ-2026.

Быстрее Киньонеса в дебютных играх забивали только Сезар Сампайо (Бразилия, 4 мин) в 1998 году против Шотландии и Филипп Лам (Германия, 6 мин) в 2006 году против Коста-Рики.

Самые быстрые голы в истории матчей-открытия чемпионатов мира

  • 4 мин – Сезар Сампайо (Бразилия), против Шотландии, 1998
  • 6 мин – Филипп Лам (Германия), против Коста-Рики, 2006
  • 9 мин – Хулиан Киньонес (Мексика), против Южной Африки, 2026
По теме:
Мексика – Южная Африка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. В Нью-Йорке назвали улицу в честь легенды Барселоны перед ЧМ-2026
ФОТО. Матч-открытия ЧМ-2026 остановили на три минуты, чтобы попить воды
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика Хулиан Киньонес сборная Мексики по футболу сборная ЮАР по футболу Филипп Лам
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Футбол | 11 июня 2026, 08:15 7
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ

Украинец интересует «Астон Виллу»

Жирона приняла резонансное решение по поводу Цыганкова
Футбол | 11 июня 2026, 16:15 12
Жирона приняла резонансное решение по поводу Цыганкова
Жирона приняла резонансное решение по поводу Цыганкова

Каталонцы хотят, чтобы игрок остался в команде

«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
Бокс | 11.06.2026, 09:22
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
ВИДЕО. Как сборная ЮАР прибыла на стадион Ацтека перед матчем с Мексикой
Футбол | 11.06.2026, 21:27
ВИДЕО. Как сборная ЮАР прибыла на стадион Ацтека перед матчем с Мексикой
ВИДЕО. Как сборная ЮАР прибыла на стадион Ацтека перед матчем с Мексикой
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Футбол | 11.06.2026, 12:02
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Жирона обманула Виктора Цыганкова
10.06.2026, 12:44 12
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
10.06.2026, 09:35 2
Футбол
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
10.06.2026, 06:05
Бокс
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
10.06.2026, 04:55 7
Бокс
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
10.06.2026, 07:04 7
Футбол
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
10.06.2026, 08:54 16
Футбол
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
10.06.2026, 06:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем