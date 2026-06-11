Игрок Мексики забил третий самый быстрый гол матчей-открытия на ЧМ
Вспомним, кто был автором самого быстрого гола в истории первых поединков мундиалей
Нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес забил третий самый быстрый гол в истории матчей-открытия чемпионатов мира.
Мексиканцу понадобилось всего 9 минут, чтобы открыть счет в поединке против Южной Африки на ЧМ-2026.
Быстрее Киньонеса в дебютных играх забивали только Сезар Сампайо (Бразилия, 4 мин) в 1998 году против Шотландии и Филипп Лам (Германия, 6 мин) в 2006 году против Коста-Рики.
Самые быстрые голы в истории матчей-открытия чемпионатов мира
- 4 мин – Сезар Сампайо (Бразилия), против Шотландии, 1998
- 6 мин – Филипп Лам (Германия), против Коста-Рики, 2006
- 9 мин – Хулиан Киньонес (Мексика), против Южной Африки, 2026
Buteurs les plus rapides lors d'un match d'ouverture à la Coupe du Monde :— Stats Foot (@Statsdufoot) June 11, 2026
- 🇧🇷 César Sampaio (4') contre l'Ecosse le 10 juin 1998
- 🇩🇪Philipp Lahm (6') contre le Costa Rica le 9 juin 2006
- 🇲🇽Julián Quiñones (9') contre l'Afrique du Sud le 11 juin 2026 #MEXRSA
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