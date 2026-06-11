Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал мог возглавить Эмери. Перес отказался от идеи
Испания
11 июня 2026, 23:01 |
457
0

Реал мог возглавить Эмери. Перес отказался от идеи

Названы имена тренеров, которые могли возглавить «Реал»

11 июня 2026, 23:01 |
457
0
Реал мог возглавить Эмери. Перес отказался от идеи
ФК Астон Вилла. Унаи Эмери
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Спустя 13 лет после его предыдущего пребывания на посту главного тренера в 2010-2013 годах, завершившегося скандалом, 63-летний Жозе Моуриньо возвращается в испанский «Реал». Это последнее драматическое событие после чрезвычайно бурного сезона на «Сантьяго Бернабеу».

В качестве альтернативы португальцу часто упоминался главный тренер сборной США Маурисио Почеттино, хотя никаких переговоров не состоялось, как и главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, и Унаи Эмери из «Астон Виллы» – вариант, который не понравился президенту Флорентино Пересу.

Ходили слухи о бывшем тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе. Хотя его авторитет в Мадриде был высок, официальных переговоров не было. Также было сделано предварительное предложение главному тренеру сборной Аргентины Лионелю Скалони через футбольного директора «Реала» Сантьяго Солари, чье влияние в клубе значительно ослабло.

По теме:
Реал нацелился на обладателя Золотого мяча
Модрич – самое дорогое приобретение Реала под руководством Моуриньо
Переход Моуриньо в Реал стал одним из самых дорогих среди тренеров
Реал Мадрид Жозе Моуриньо Маурисио Почеттино Унаи Эмери Дидье Дешам Юрген Клопп Ливерпуль Сантьяго Солари Лионель Скалони Флорентино Перес
Руслан Полищук Источник: The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Футбол | 11 июня 2026, 05:32 1
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал

Украинец готов покинуть клуб

Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Футбол | 11 июня 2026, 12:02 4
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца

Вингер сборной Украины попросил каталонский клуб рассмотреть все предложения о трансфере

Флуминенсе не хочет торговаться по форварду, который нужен Шахтеру
Футбол | 11.06.2026, 23:20
Флуминенсе не хочет торговаться по форварду, который нужен Шахтеру
Флуминенсе не хочет торговаться по форварду, который нужен Шахтеру
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Футбол | 11.06.2026, 20:00
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
ОПРОС. Спрогнозируйте, какая сборная команда выиграет ЧМ-2026
Футбол | 11.06.2026, 19:23
ОПРОС. Спрогнозируйте, какая сборная команда выиграет ЧМ-2026
ОПРОС. Спрогнозируйте, какая сборная команда выиграет ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
10.06.2026, 06:05
Бокс
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
11.06.2026, 08:30 7
Футбол
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
10.06.2026, 11:12 52
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
10.06.2026, 09:35 2
Футбол
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
10.06.2026, 04:12
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
10.06.2026, 19:26 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем