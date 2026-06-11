Реал мог возглавить Эмери. Перес отказался от идеи
Названы имена тренеров, которые могли возглавить «Реал»
Спустя 13 лет после его предыдущего пребывания на посту главного тренера в 2010-2013 годах, завершившегося скандалом, 63-летний Жозе Моуриньо возвращается в испанский «Реал». Это последнее драматическое событие после чрезвычайно бурного сезона на «Сантьяго Бернабеу».
В качестве альтернативы португальцу часто упоминался главный тренер сборной США Маурисио Почеттино, хотя никаких переговоров не состоялось, как и главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, и Унаи Эмери из «Астон Виллы» – вариант, который не понравился президенту Флорентино Пересу.
Ходили слухи о бывшем тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе. Хотя его авторитет в Мадриде был высок, официальных переговоров не было. Также было сделано предварительное предложение главному тренеру сборной Аргентины Лионелю Скалони через футбольного директора «Реала» Сантьяго Солари, чье влияние в клубе значительно ослабло.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец готов покинуть клуб
Вингер сборной Украины попросил каталонский клуб рассмотреть все предложения о трансфере