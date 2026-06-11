Борнмут нацелился на защитника из Серии А
Джон Лукуми из «Болоньи» привлекает внимание английского клуба
Колумбийский защитник «Болоньи» Джон Лукуми привлекает внимание «Борнмута». Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, «вишни» нацелены на подписание 27-летнего футболиста, в контракт которого с итальянским клубом прописана клаусула в 28 миллионов евро. В подписании колумбийца уже некоторое время также заинтересован «Сандерленд».
В прошедшем сезоне на счету Джона Лукуми 43 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативными ударом и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что Маркос Сенеси перешел из «Борнмута» в «Тоттенхэм».
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