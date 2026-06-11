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Италия
11 июня 2026, 23:01 | Обновлено 11 июня 2026, 23:09
135
0

Борнмут нацелился на защитника из Серии А

Джон Лукуми из «Болоньи» привлекает внимание английского клуба

11 июня 2026, 23:01 | Обновлено 11 июня 2026, 23:09
135
0
Борнмут нацелился на защитника из Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Лукуми
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Колумбийский защитник «Болоньи» Джон Лукуми привлекает внимание «Борнмута». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, «вишни» нацелены на подписание 27-летнего футболиста, в контракт которого с итальянским клубом прописана клаусула в 28 миллионов евро. В подписании колумбийца уже некоторое время также заинтересован «Сандерленд».

В прошедшем сезоне на счету Джона Лукуми 43 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативными ударом и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что Маркос Сенеси перешел из «Борнмута» в «Тоттенхэм».

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Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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