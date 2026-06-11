ФОТО. Судаков показал, где проводит отпуск с женой. Не в Украине

Полузащитник «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков поделился новыми кадрами из своей летней поездки в Италию.

Футболист опубликовал серию атмосферных фотографий с Лигурийского побережья. Вместе с женой Лизой он проводит отпуск среди живописных морских пейзажей, уютных улочек и знаменитых итальянских курортов.

В подписи к публикации Судаков написал: «Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente» («Доброе утро, Италия, спагетти аль денте»).

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Подписчики тепло отреагировали на снимки. В комментариях многие отметили счастливый вид футболиста и красоту местных пейзажей. Среди тех, кто отреагировал на публикацию, оказался и полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, пожелавший паре хорошего отдыха.

Менее чем за сутки пост собрал более 7 тысяч лайков и десятки комментариев.