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11 июня 2026, 22:39 | Обновлено 11 июня 2026, 22:53
612
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ФОТО. Судаков показал, где проводит отпуск с женой. Не в Украине

Лидер сборной Украины поделился романтическими кадрами из Италии

11 июня 2026, 22:39 | Обновлено 11 июня 2026, 22:53
612
1 Comments
ФОТО. Судаков показал, где проводит отпуск с женой. Не в Украине
Instagram. Георгий Судаков
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Полузащитник «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков поделился новыми кадрами из своей летней поездки в Италию.

Футболист опубликовал серию атмосферных фотографий с Лигурийского побережья. Вместе с женой Лизой он проводит отпуск среди живописных морских пейзажей, уютных улочек и знаменитых итальянских курортов.

В подписи к публикации Судаков написал: «Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente» («Доброе утро, Италия, спагетти аль денте»).

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Подписчики тепло отреагировали на снимки. В комментариях многие отметили счастливый вид футболиста и красоту местных пейзажей. Среди тех, кто отреагировал на публикацию, оказался и полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, пожелавший паре хорошего отдыха.

Менее чем за сутки пост собрал более 7 тысяч лайков и десятки комментариев.

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фото Георгий Судаков Бенфика сборная Украины по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 1
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А потім будуть розповідати, що дуже сумують за Україною. Не мають змоги приїхати, 3 роки не були вдома
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