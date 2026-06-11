ФОТО. Легендарный голкипер Мексики остался в резерве, но вышел спеть гимн
Гильермо Очоа, для которого это шестой ЧМ, не попал в старт на матч против Южной Африки
40-летний голкипер Гильермо Очоа не попал в стартовый состав сборной Мексики на матч-открытия чемпионата мира 2026 против команды Южной Африки (первый тур группы А).
Для Очоа это уже шестой мундиаль. Несмотря на то, что Гильермо остался в резерве, он все равно вышел на поле, чтобы спеть национальный гимн.
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Впрочем, нациоанальные гимны на чемпионате мира 2026 будут петь не только игроки стартовых XI, но и запасные. Причем не ближе к бровке поля, а в центре.
Встреча Мексики и ЮАР стартовала в 22:00 по Киеву на стадионе Ацтека в Мехико.
ФОТО. Легендарный голкипер Мексики остался в резерве, но вышел спеть гимн
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