40-летний голкипер Гильермо Очоа не попал в стартовый состав сборной Мексики на матч-открытия чемпионата мира 2026 против команды Южной Африки (первый тур группы А).

Для Очоа это уже шестой мундиаль. Несмотря на то, что Гильермо остался в резерве, он все равно вышел на поле, чтобы спеть национальный гимн.

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Впрочем, нациоанальные гимны на чемпионате мира 2026 будут петь не только игроки стартовых XI, но и запасные. Причем не ближе к бровке поля, а в центре.

Встреча Мексики и ЮАР стартовала в 22:00 по Киеву на стадионе Ацтека в Мехико.

ФОТО. Легендарный голкипер Мексики остался в резерве, но вышел спеть гимн