Переход Моуриньо в Реал стал одним из самых дорогих среди тренеров
Вспомним топ-10 трансферов тренеров: Нагельсманн и Поттер лидируют
Мадридский Реал заплатил Бенфике за переход Жозе Моуриньо 15 млн евро.
Этот трансфер стал четвёртым самым дорогим в истории среди тренеров.
Интересным фактом является то, что третьим самым дорогим переходом была покупка Реалом Моуриньо в сезоне 2010/11 за 16 млн евро у Интера.
Лишь трансферы Юлиана Нагельсманна из РБ Лейпциг в Баварию и Грэма Поттера из Брайтона в Челси были более дорогими (по 25 млн евро).
Самые дорогие переходы тренеров
- 25 млн евро – Юлиан Нагельсманн (из РБ Лейпциг в Баварию, 2021/22)
- 25 млн евро – Грэм Поттер (из Брайтона в Челси, 2022/23)
- 16 млн евро – Жозе Моуриньо (из Интера в Реал, 2010/11)
- 15 млн евро – Жозе Моуриньо (из Бенфики в Реал, 2026/27)
- 15 млн евро – Андре Виллаш-Боаш (из Порта в Челси, 2011/12)
- 13.5 млн евро – Хаби Алонсо (из Байера в Реал, 2025/26)
- 12 млн евро – Венсан Компани (из Бернли в Баварию, 2024/25)
- 11 млн евро – Рубен Аморим (из Спортинга в Манчестер Юнайтед, 2024/25)
- 10.4 млн евро – Брендан Роджерс (из Селтика в Лестер Сити, 2018/19)
- 10 млн евро – Энцо Мареска (из Лестер Сити в Челси, 2024/25)
José Mourinho ist zurück bei Real Madrid – und kostet eine königliche Ablöse! 💸— Transfermarkt (@Transfermarkt) June 11, 2026
Alle Infos: https://t.co/jEiyRGHnax pic.twitter.com/MpHr5etUv4
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