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Испания
11 июня 2026, 22:22 | Обновлено 11 июня 2026, 22:38
980
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Переход Моуриньо в Реал стал одним из самых дорогих среди тренеров

Вспомним топ-10 трансферов тренеров: Нагельсманн и Поттер лидируют

11 июня 2026, 22:22 | Обновлено 11 июня 2026, 22:38
980
2 Comments
Переход Моуриньо в Реал стал одним из самых дорогих среди тренеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Мадридский Реал заплатил Бенфике за переход Жозе Моуриньо 15 млн евро.

Этот трансфер стал четвёртым самым дорогим в истории среди тренеров.

Интересным фактом является то, что третьим самым дорогим переходом была покупка Реалом Моуриньо в сезоне 2010/11 за 16 млн евро у Интера.

Лишь трансферы Юлиана Нагельсманна из РБ Лейпциг в Баварию и Грэма Поттера из Брайтона в Челси были более дорогими (по 25 млн евро).

Самые дорогие переходы тренеров

  • 25 млн евро – Юлиан Нагельсманн (из РБ Лейпциг в Баварию, 2021/22)
  • 25 млн евро – Грэм Поттер (из Брайтона в Челси, 2022/23)
  • 16 млн евро – Жозе Моуриньо (из Интера в Реал, 2010/11)
  • 15 млн евро – Жозе Моуриньо (из Бенфики в Реал, 2026/27)
  • 15 млн евро – Андре Виллаш-Боаш (из Порта в Челси, 2011/12)
  • 13.5 млн евро – Хаби Алонсо (из Байера в Реал, 2025/26)
  • 12 млн евро – Венсан Компани (из Бернли в Баварию, 2024/25)
  • 11 млн евро – Рубен Аморим (из Спортинга в Манчестер Юнайтед, 2024/25)
  • 10.4 млн евро – Брендан Роджерс (из Селтика в Лестер Сити, 2018/19)
  • 10 млн евро – Энцо Мареска (из Лестер Сити в Челси, 2024/25)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Он в каждом клубе по полгода поработал и в следующий клуб )) Бабла собрал не мало молодец 
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напишите кто больше получил за расторжение контракта.Там он первый наверное.Пол европы наеб л.
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