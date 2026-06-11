Переход Моуриньо в Реал стал одним из самых дорогих среди тренеров

Мадридский Реал заплатил Бенфике за переход Жозе Моуриньо 15 млн евро.

Этот трансфер стал четвёртым самым дорогим в истории среди тренеров.

Интересным фактом является то, что третьим самым дорогим переходом была покупка Реалом Моуриньо в сезоне 2010/11 за 16 млн евро у Интера.

Лишь трансферы Юлиана Нагельсманна из РБ Лейпциг в Баварию и Грэма Поттера из Брайтона в Челси были более дорогими (по 25 млн евро).

Самые дорогие переходы тренеров

25 млн евро – Юлиан Нагельсманн (из РБ Лейпциг в Баварию, 2021/22)

25 млн евро – Грэм Поттер (из Брайтона в Челси, 2022/23)

16 млн евро – Жозе Моуриньо (из Интера в Реал, 2010/11)

15 млн евро – Жозе Моуриньо (из Бенфики в Реал, 2026/27)

15 млн евро – Андре Виллаш-Боаш (из Порта в Челси, 2011/12)

13.5 млн евро – Хаби Алонсо (из Байера в Реал, 2025/26)

12 млн евро – Венсан Компани (из Бернли в Баварию, 2024/25)

11 млн евро – Рубен Аморим (из Спортинга в Манчестер Юнайтед, 2024/25)

10.4 млн евро – Брендан Роджерс (из Селтика в Лестер Сити, 2018/19)

10 млн евро – Энцо Мареска (из Лестер Сити в Челси, 2024/25)