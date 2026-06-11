Контракт согласован. Реал подписывает топового свободного агента

Португальский полузащитник английского «Манчестер Сити» Бернарду Силва в скором времени перейдет в мадридский «Реал», сообщает издание Marca.

По информации источника, 31-летний футболист вот-вот подпишет контракт с королевским клубом. Все детали соглашения уже согласованы.

Трансфер состоится на правах свободного агента, ведь контракт игрока с «горожанами» действует до 30 июня 2026 года и не будет продлен.

В сезоне 2025/26 Бернарду Силва провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.