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Испания
11 июня 2026, 22:05 | Обновлено 11 июня 2026, 22:46
1881
0

Контракт согласован. Реал подписывает топового свободного агента

Бернарду Силву договорился о переходе в королевский клуб

11 июня 2026, 22:05 | Обновлено 11 июня 2026, 22:46
1881
0
Контракт согласован. Реал подписывает топового свободного агента
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва
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Португальский полузащитник английского «Манчестер Сити» Бернарду Силва в скором времени перейдет в мадридский «Реал», сообщает издание Marca.

По информации источника, 31-летний футболист вот-вот подпишет контракт с королевским клубом. Все детали соглашения уже согласованы.

Трансфер состоится на правах свободного агента, ведь контракт игрока с «горожанами» действует до 30 июня 2026 года и не будет продлен.

В сезоне 2025/26 Бернарду Силва провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

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Дмитрий Вус Источник: Marca
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