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Италия
11 июня 2026, 19:59 |
89
0

Экс-тренер Манчестер Юнайтед может возглавить итальянский гранд

Рубен Аморим стал одним из главных кандидатов на замену Массимилиано Аллегри

11 июня 2026, 19:59 |
89
0
Экс-тренер Манчестер Юнайтед может возглавить итальянский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим
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У итальянского «Милана» возникли проблемы с привлечением Оливера Гласнера на пост главного тренера, и Рубен Аморим стал одним из главных кандидатов на замену Массимилиано Аллегри в стане «россонери». Португалец разочаровал своей работой в «Манчестер Юнайтед», но у него ещё есть шанс получить новую важную должность.

Несколько дней назад окружение Аморима предложило ему место в «Милане». Итальянский гранд решил двигаться дальше, и вскоре состоятся новые контакты. Это согласуется с заявлениями Маттео Моретто о поисках тренера «россонери». Он уточнил, что идея подписания Гласнера отходит на второй план, и Аморим определённо является одним из кандидатов на пост следующего тренера на «Сан-Сиро».

41-летний специалист возглавлял «Каза Пия», «Брагу», «Спортинг» и «МЮ».

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Каза Пия Милан Оливер Гласнер Рубен Аморим Массимилиано Аллегри Манчестер Юнайтед Маттео Моретто Брага Спортинг Лиссабон
Руслан Полищук Источник: Get Italian Football News
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