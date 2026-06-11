Экс-тренер Манчестер Юнайтед может возглавить итальянский гранд
Рубен Аморим стал одним из главных кандидатов на замену Массимилиано Аллегри
У итальянского «Милана» возникли проблемы с привлечением Оливера Гласнера на пост главного тренера, и Рубен Аморим стал одним из главных кандидатов на замену Массимилиано Аллегри в стане «россонери». Португалец разочаровал своей работой в «Манчестер Юнайтед», но у него ещё есть шанс получить новую важную должность.
Несколько дней назад окружение Аморима предложило ему место в «Милане». Итальянский гранд решил двигаться дальше, и вскоре состоятся новые контакты. Это согласуется с заявлениями Маттео Моретто о поисках тренера «россонери». Он уточнил, что идея подписания Гласнера отходит на второй план, и Аморим определённо является одним из кандидатов на пост следующего тренера на «Сан-Сиро».
41-летний специалист возглавлял «Каза Пия», «Брагу», «Спортинг» и «МЮ».
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