ЧМ-2026. Матчи 1-го тура, 11 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 июня видеотрансляцию первых матчей мундиаля
Вечером 11 июня проходят первые матчи чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию поединков 1-го тура мундиаля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
В стартовом поединке турнира 11 июня в 22:00 сыграют сборные Мексики и ЮАР.
В группе A также встретятся Южная Корея – Чехия (12 июня, 05:00 по киевскому времени).
48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.
🔹 Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия
Чемпионат мира 2026 по футболу
1-й тур, 11 июня 2026
- 11.06.26. 22:00. Мексика – ЮАР
- 12.06.26. 05:00. Южная Корея – Чехия
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO
Инфографика
11.06.26. 22:00. Мексика – ЮАР
12.06.26. 05:00. Южная Корея – Чехия
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