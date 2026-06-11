ЧМ-2026. Матчи 1-го тура, 11 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 11 июня проходят первые матчи чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию поединков 1-го тура мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В стартовом поединке турнира 11 июня в 22:00 сыграют сборные Мексики и ЮАР.

В группе A также встретятся Южная Корея – Чехия (12 июня, 05:00 по киевскому времени).

48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.

🔹 Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия

Чемпионат мира 2026 по футболу

1-й тур, 11 июня 2026

11.06.26. 22:00. Мексика – ЮАР

12.06.26. 05:00. Южная Корея – Чехия

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO

Инфографика

11.06.26. 22:00. Мексика – ЮАР

12.06.26. 05:00. Южная Корея – Чехия