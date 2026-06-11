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Чемпионат мира
11 июня 2026, 19:29 | Обновлено 11 июня 2026, 19:31
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ЧМ-2026. Матчи 1-го тура, 11 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 июня видеотрансляцию первых матчей мундиаля

11 июня 2026, 19:29 | Обновлено 11 июня 2026, 19:31
323
0
ЧМ-2026. Матчи 1-го тура, 11 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 11 июня проходят первые матчи чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию поединков 1-го тура мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В стартовом поединке турнира 11 июня в 22:00 сыграют сборные Мексики и ЮАР.

В группе A также встретятся Южная Корея Чехия (12 июня, 05:00 по киевскому времени).

48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.

🔹 Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия

Чемпионат мира 2026 по футболу

1-й тур, 11 июня 2026

  • 11.06.26. 22:00. Мексика – ЮАР
  • 12.06.26. 05:00. Южная Корея – Чехия

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO

Инфографика

11.06.26. 22:00. Мексика – ЮАР

12.06.26. 05:00. Южная Корея – Чехия

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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