Бывший футболист Динамо пошел в полицию и добился успеха

Бывший футболист киевского «Динамо» Дмитрий Кушниров, который в свое время стал победителем юношеского чемпионата Европы в составе сборной Украины U-19, получил очередное специальное звание в полиции.

Ко второй годовщине создания стрелковых батальонов Национальной полиции Украины экс-футболисту было присвоено звание майора.

После завершения профессиональной карьеры в 24-летнем возрасте Кушниров выбрал другой путь и связал свою жизнь со службой в правоохранительных органах. Еще в 2024 году он проходил службу в батальоне полиции особого назначения, который готовился к выполнению боевых задач.

В свое время Кушниров считался одним из перспективных воспитанников киевского клуба и был капитаном молодежных команд «Динамо».