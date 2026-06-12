Бывший футболист Динамо пошел в полицию и добился успеха
Кушниров получил звание майора полиции
Бывший футболист киевского «Динамо» Дмитрий Кушниров, который в свое время стал победителем юношеского чемпионата Европы в составе сборной Украины U-19, получил очередное специальное звание в полиции.
Ко второй годовщине создания стрелковых батальонов Национальной полиции Украины экс-футболисту было присвоено звание майора.
После завершения профессиональной карьеры в 24-летнем возрасте Кушниров выбрал другой путь и связал свою жизнь со службой в правоохранительных органах. Еще в 2024 году он проходил службу в батальоне полиции особого назначения, который готовился к выполнению боевых задач.
В свое время Кушниров считался одним из перспективных воспитанников киевского клуба и был капитаном молодежных команд «Динамо».
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