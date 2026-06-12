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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 08:10 | Обновлено 12 июня 2026, 09:10
5941
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Бывший футболист Динамо пошел в полицию и добился успеха

Кушниров получил звание майора полиции

12 июня 2026, 08:10 | Обновлено 12 июня 2026, 09:10
5941
2 Comments
Бывший футболист Динамо пошел в полицию и добился успеха
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Кушниров
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Бывший футболист киевского «Динамо» Дмитрий Кушниров, который в свое время стал победителем юношеского чемпионата Европы в составе сборной Украины U-19, получил очередное специальное звание в полиции.

Ко второй годовщине создания стрелковых батальонов Национальной полиции Украины экс-футболисту было присвоено звание майора.

После завершения профессиональной карьеры в 24-летнем возрасте Кушниров выбрал другой путь и связал свою жизнь со службой в правоохранительных органах. Еще в 2024 году он проходил службу в батальоне полиции особого назначения, который готовился к выполнению боевых задач.

В свое время Кушниров считался одним из перспективных воспитанников киевского клуба и был капитаном молодежных команд «Динамо».

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Дмитрий Кушниров Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: 1927.kiev.ua
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Kukuricu
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І шо? Майор поліції, за які такі заслуги?
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