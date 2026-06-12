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Чемпионат мира
12 июня 2026, 01:32 |
197
0

Известная футбольная сборная осталась без болельщиков на чемпионате мира

У Кот-д’Ивуара практически не будет поддержки

12 июня 2026, 01:32 |
197
0
Известная футбольная сборная осталась без болельщиков на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Кот-д’Ивуара
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Сборная Кот-д’Ивуара столкнулась с серьезной проблемой в преддверии чемпионата мира 2026 года. Команда проведет матчи турнира практически без поддержки своих болельщиков на трибунах.

Причиной стала сложная ситуация с получением американских виз. По словам президента Национального комитета болельщиков Кот-д'Ивуара Жюльена Куадио Адониса, большинство фанатов не смогли оформить необходимые документы для поездки в США.

По его словам, представители фанатского движения рассчитывали, что на турнир прибудут не менее 500 болельщиков из африканской страны. Однако теперь в США смогут поехать лишь отдельные официальные представители делегации.

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сборная Кот-д'Ивуара по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник
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