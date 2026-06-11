Клаусулы и проценты для игроков. ФИФА готовит революцию в трансферах

ФИФА после встречи в Мехико объявила о масштабных изменениях в регламенте трансферов после двух лет переговоров и судебных споров, особенно с FIFPro, а также с лигами и Ассоциацией европейских клубов, где ключевым конфликтом стало дело Диарра.

Регламент, существующий с 2001 года, претерпевает существенные изменения, и эти поправки вступят в силу с 1 января 2027 года. Наиболее важные изменения – участие футболистов в трансферах и окончательное внедрение положений о клаусулах.

Отныне игроки будут участвовать в своих трансферах, получая 5% от суммы сделки – норма, которая уже существовала в Испании, но теперь станет глобальной. Футболисты с фиксированной годовой зарплатой менее 150 000 евро будут обязательно получать 5% компенсации за трансфер. Игрок может частично отказаться от этого права, но его доля не может быть меньше большей из двух величин: а) годовой зарплаты за последний год контракта с клубом, который его отпускает; б) 2,5% от общей суммы трансфера.

В случае споров, которые будет рассматривать Футбольный трибунал, за задержки платежей будет начисляться 8% годовых.

Обязательным станет наличие клаусул в контрактах между футболистами и клубами. Обе стороны обязаны согласовывать фиксированную сумму, которая позволяет досрочное расторжение контракта. Это уже давно практикуется в Испании, но теперь станет нормой для всех федераций и гарантирует свободный переход игроков.

Также предлагается новое правило: клубы смогут подписывать контракты сроком до пяти лет с игроками младше 18 лет (вместо общего ограничения в три года). Такие соглашения возможны только если футболист определенное время был зарегистрирован в клубе до подписания контракта и при соблюдении специальных финансовых требований. Клуб сможет иметь ограниченное число таких контрактов за сезон.

Создается Глобальная платформа социального диалога между ФИФА, FIFPro, WLA (лиги) и EFC (клубы). В рамках нового механизма решения должны приниматься консенсусом, то есть единогласным согласием всех сторон и ФИФА. При достижении консенсуса ФИФА внедряет согласованные изменения в свои нормативные акты.

ФИФА может отказаться от внедрения только если докажет, что это противоречит ее уставным или юридическим обязательствам, создает чрезмерную финансовую или операционную нагрузку либо юридические риски. В таком случае она должна предоставить обоснование. Если обоснования нет – изменения утверждаются автоматически. При отсутствии консенсуса действующая система остается без изменений.

Также предусмотрены направления работы платформы: система трансферов (RSTP), национальные трансферные системы, поддержка социального диалога, а также вопросы благополучия игроков и правила охраны труда, включая беременность, усыновление и семейный отпуск.

В рамках процесса также подтверждается отзыв всех судебных исков FIFPro и ее членов против ФИФА.