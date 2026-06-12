Жирона отреагировала на решение Цыганкова покинуть клуб
Каталонцы готовы пойти на уступки
Каталонский клуб «Жирона» отреагировал на решение Виктора Цыганкова сменить команду.
По информации источника, руководство «Жироны» негативно восприняло решение футболиста направить официальное письмо с просьбой рассмотреть его уход из клуба. В каталонской команде считают, что между сторонами сложились достаточно хорошие отношения, чтобы решать подобные вопросы без формальных обращений.
В то же время «Жирона» не исключает продажу украинца этим летом. В клубе понимают, что контракт Цыганкова истекает через год, а интерес к нему со стороны других команд остается стабильно высоким.
Однако каталонцы не готовы соглашаться на предложения, которые уже поступали в начале трансферного окна. По имеющейся информации, суммы до 10 миллионов евро в клубе даже не рассматривают.
Сообщается, что на данный момент испанский клуб ориентируется на сумму отступных, которая составляет от 25 до 30 миллионов евро. В то же время ближе к завершению трансферного окна позиция руководства может стать более гибкой. Не исключено, что каталонцы согласятся на предложение в пределах 12–15 миллионов евро.
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