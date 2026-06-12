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  4. Жирона отреагировала на решение Цыганкова покинуть клуб
Испания
12 июня 2026, 07:32 |
1095
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Жирона отреагировала на решение Цыганкова покинуть клуб

Каталонцы готовы пойти на уступки

12 июня 2026, 07:32 |
1095
1 Comments
Жирона отреагировала на решение Цыганкова покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Каталонский клуб «Жирона» отреагировал на решение Виктора Цыганкова сменить команду.

По информации источника, руководство «Жироны» негативно восприняло решение футболиста направить официальное письмо с просьбой рассмотреть его уход из клуба. В каталонской команде считают, что между сторонами сложились достаточно хорошие отношения, чтобы решать подобные вопросы без формальных обращений.

В то же время «Жирона» не исключает продажу украинца этим летом. В клубе понимают, что контракт Цыганкова истекает через год, а интерес к нему со стороны других команд остается стабильно высоким.

Однако каталонцы не готовы соглашаться на предложения, которые уже поступали в начале трансферного окна. По имеющейся информации, суммы до 10 миллионов евро в клубе даже не рассматривают.

Сообщается, что на данный момент испанский клуб ориентируется на сумму отступных, которая составляет от 25 до 30 миллионов евро. В то же время ближе к завершению трансферного окна позиция руководства может стать более гибкой. Не исключено, что каталонцы согласятся на предложение в пределах 12–15 миллионов евро.

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Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
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з початку доби це друга замітка про Циганкова.
з нетерпінням чекатимемо продовження.))
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