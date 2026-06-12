Жирона отреагировала на решение Цыганкова покинуть клуб

Каталонский клуб «Жирона» отреагировал на решение Виктора Цыганкова сменить команду.

По информации источника, руководство «Жироны» негативно восприняло решение футболиста направить официальное письмо с просьбой рассмотреть его уход из клуба. В каталонской команде считают, что между сторонами сложились достаточно хорошие отношения, чтобы решать подобные вопросы без формальных обращений.

В то же время «Жирона» не исключает продажу украинца этим летом. В клубе понимают, что контракт Цыганкова истекает через год, а интерес к нему со стороны других команд остается стабильно высоким.

Однако каталонцы не готовы соглашаться на предложения, которые уже поступали в начале трансферного окна. По имеющейся информации, суммы до 10 миллионов евро в клубе даже не рассматривают.

Сообщается, что на данный момент испанский клуб ориентируется на сумму отступных, которая составляет от 25 до 30 миллионов евро. В то же время ближе к завершению трансферного окна позиция руководства может стать более гибкой. Не исключено, что каталонцы согласятся на предложение в пределах 12–15 миллионов евро.