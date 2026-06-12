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  4. Громкий обмен. Рома нашла Довбику новый клуб
Испания
12 июня 2026, 08:40 |
6273
0

Громкий обмен. Рома нашла Довбику новый клуб

Украинца могут обменять в «Бетис»

12 июня 2026, 08:40 |
6273
0
Громкий обмен. Рома нашла Довбику новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Нападающий сборной Украины Артем Довбик может вернуться в чемпионат Испании уже этим летом.

По информации итальянских СМИ, интерес к форварду «Ромы» проявляет представитель Ла Лиги – севильский «Бетис».

На фоне этих слухов итальянская пресса также сообщает об интересе «Ромы» к защитнику «Бетиса» Натану, таким образом между «волками» и «Бетисом» может состояться потенциальный обмен бразильского футболиста на украинца.

В сезоне 2025/26 форвард провел 18 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

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Рома Рим трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы Бетис
Дмитрий Олийченко Источник: Estadio Deportivo
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