Громкий обмен. Рома нашла Довбику новый клуб

Нападающий сборной Украины Артем Довбик может вернуться в чемпионат Испании уже этим летом.

По информации итальянских СМИ, интерес к форварду «Ромы» проявляет представитель Ла Лиги – севильский «Бетис».

На фоне этих слухов итальянская пресса также сообщает об интересе «Ромы» к защитнику «Бетиса» Натану, таким образом между «волками» и «Бетисом» может состояться потенциальный обмен бразильского футболиста на украинца.

В сезоне 2025/26 форвард провел 18 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.