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  4. Довбик получил два варианта для продолжения карьеры. Оба – в Испании
Италия
11 июня 2026, 15:27 | Обновлено 11 июня 2026, 15:45
1489
0

Довбик получил два варианта для продолжения карьеры. Оба – в Испании

Трансфер форварда сборной Украины могут оформить «Вильярреал» и «Бетис»

11 июня 2026, 15:27 | Обновлено 11 июня 2026, 15:45
1489
0
Довбик получил два варианта для продолжения карьеры. Оба – в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Итальянская «Рома» пытается найти клуб, который согласился бы оформить полноценный трансфер форварда сборной Украины Артема Довбика.

Главный тренер римской команды Джан Пьеро Гасперини решил отказаться от услуг 28-летнего футболиста, который получил два варианта для продолжения карьеры.

По информации итальянских источников, за ситуацией следят два участника Лиги чемпионов из Испании – «Вильярреал» и «Бетис», которые готовы удовлетворить финансовые запросы римлян.

«Рома» намерена избавиться от украинца, чтобы снизить нагрузку на финансовую ведомость – Довбик занимает пятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков в команде.

Форвард провел 18 матчей в сезоне, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

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Рома Рим Артем Довбик Вильярреал Бетис трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: RomaPress
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