Довбик получил два варианта для продолжения карьеры. Оба – в Испании
Трансфер форварда сборной Украины могут оформить «Вильярреал» и «Бетис»
Итальянская «Рома» пытается найти клуб, который согласился бы оформить полноценный трансфер форварда сборной Украины Артема Довбика.
Главный тренер римской команды Джан Пьеро Гасперини решил отказаться от услуг 28-летнего футболиста, который получил два варианта для продолжения карьеры.
По информации итальянских источников, за ситуацией следят два участника Лиги чемпионов из Испании – «Вильярреал» и «Бетис», которые готовы удовлетворить финансовые запросы римлян.
«Рома» намерена избавиться от украинца, чтобы снизить нагрузку на финансовую ведомость – Довбик занимает пятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков в команде.
Форвард провел 18 матчей в сезоне, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр недавно победил Рико в 11-м раунде
Самые высокие шансы на победу имеет сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте