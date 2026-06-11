Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Вулверхэмптона
С командой будет работать Сезар Пейшоту
Португальский коуч «Жил Висенте» Сезар Пейшоту станет главным тренером «Вулверхэмптона». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 46-летний специалист и английский клуб достигли устного соглашения, контракт будет подписан в ближайшее время. У руля команды португалец заменит Роба Эдвада, который покинул «волков».
«Вулверхэмптон» завершил сезон Английской Премьер-лиги на последнем месте турнирной таблицы с 20 набранными очками. – клуб вылетел из элитного дивизиона.
Сезар Пейшоту работает с декабря 2024 года. Команда завершила сезон чемпионата Португалии на 6-м месте таблицы с 50 очками.
🚨🐺 EXCL: Wolves agree deal in principle to appoint Cesar Peixoto as new head coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026
Interest reported by O Jogo, now verbal agremeent in place with Peixoto to take over at #WWFC.
Excellent job at Gil Vicente with record results and seen among top talented young managers. pic.twitter.com/Gp4PN9IzyH
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