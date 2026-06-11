Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Вулверхэмптона
Англия
11 июня 2026, 15:12 |
178
0

Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Вулверхэмптона

С командой будет работать Сезар Пейшоту

11 июня 2026, 15:12 |
178
0
Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Вулверхэмптона
Getty Images/Global Images Ukraine. Сезар Пейшоту
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Португальский коуч «Жил Висенте» Сезар Пейшоту станет главным тренером «Вулверхэмптона». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 46-летний специалист и английский клуб достигли устного соглашения, контракт будет подписан в ближайшее время. У руля команды португалец заменит Роба Эдвада, который покинул «волков».

«Вулверхэмптон» завершил сезон Английской Премьер-лиги на последнем месте турнирной таблицы с 20 набранными очками. – клуб вылетел из элитного дивизиона.

Сезар Пейшоту работает с декабря 2024 года. Команда завершила сезон чемпионата Португалии на 6-м месте таблицы с 50 очками.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон попрощался с главным тренером
Бенфика определилась с вратарем, который может заменить Трубина
В Динамо может быть принято сенсационное решение по Игорю Костюку
Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу отставка Чемпионшип Английская Премьер-лига Роб Эдвардс назначение тренера чемпионат Португалии по футболу Жил Висенте
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Футбол | 11 июня 2026, 05:32 1
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал

Украинец готов покинуть клуб

Стало известно, кто должен стать спортивным директором Динамо
Футбол | 11 июня 2026, 15:01 0
Стало известно, кто должен стать спортивным директором Динамо
Стало известно, кто должен стать спортивным директором Динамо

Как ожидается, этот пост займет Сергей Сидорчук

Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Футбол | 11.06.2026, 12:02
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Футбол | 11.06.2026, 14:50
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
Футбол | 11.06.2026, 15:09
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Жирона обманула Виктора Цыганкова
10.06.2026, 12:44 11
Футбол
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
10.06.2026, 10:58 42
Футбол
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
10.06.2026, 16:30 12
Волейбол
ЗИНЧЕНКО: «Я вляпался по уши, это ошибка. Мне сказали уйти из клуба»
ЗИНЧЕНКО: «Я вляпался по уши, это ошибка. Мне сказали уйти из клуба»
09.06.2026, 08:13 28
Футбол
Реал оформил первый трансфер лета. Моуриньо получит игрока за 20 млн евро
Реал оформил первый трансфер лета. Моуриньо получит игрока за 20 млн евро
09.06.2026, 12:41 3
Футбол
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
11.06.2026, 04:35 3
Бокс
Ястремская удачно стартовала на WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв 6-ю сеяную
Ястремская удачно стартовала на WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв 6-ю сеяную
09.06.2026, 14:11 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем