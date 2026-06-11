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Чемпионат мира
11 июня 2026, 16:20 | Обновлено 11 июня 2026, 16:21
621
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Чемпионат мира 2026. Церемония открытия, Мексика. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию церемонии открытия ЧМ-2026 перед матчем Мексика – ЮАР

11 июня 2026, 16:20 | Обновлено 11 июня 2026, 16:21
621
0
Чемпионат мира 2026. Церемония открытия, Мексика. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine
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11 июня стартует чемпионат мира 2026 по футболу, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

В матче-открытия сойдутся сборные Мексики и Южной Африки. Команды начнут поединок в 22:00 по Киеву на стадионе Ацтека в городе Мехико.

За 90 минут до стартового свистка состоится церемония открытия мундиаля. Важно отметить, что всего будет три церемонии открытия мундиаля – еще две пройдут в США и Канаде перед матчами их национальных команд.

Продюсером церемоний выступает Марко Балич, креативный директор, стоящий за несколькими церемониями открытия Олимпийских игр, включая зимние Игры 2026 года и крупные международные спортивные мероприятия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По данным издания The Athletic, церемония в Мехико, как ожидается, продлится около 16 минут и 30 секунд. После завершения выступлений поле будет передано командам для предматчевой разминки. Затем за 25 минут до начала матча начнутся церемонии, включающие выход игроков на поле и официальное представление, которые, как ожидается, продлятся около 13 минут.

Церемония в Мехико будет посвящена мексиканской культуре: в программе заявлены выступления представителей коренных народов, современные фольклорные номера и традиционное искусство papel picado – декоративные бумажные узоры.

Также ожидаются выступления артистов, представленных в официальном альбоме чемпионата мира. Среди них – Алехандро Фернандес, Белинда, Дэнни Оушен, J Balvin, Лила Даунс, Los Ángeles Azules и Maná. В шоу также примет участие южноафриканская певица и автор песен Tyla.

Кроме того, ожидается выступление Шакиры с песней Dai Dai – итальянское выражение, означающее «давай», «вперед» или «ну же». Вместе с ней должен выступить Burna Boy.

Власти объявили 11 июня выходным днем в Мехико: школы будут закрыты, а работодателям рекомендовано разрешить сотрудникам работать удаленно. Доступ к территории стадиона будет ограничен: попасть туда смогут только владельцы билетов, аккредитованные журналисты и уполномоченный персонал.

Расписание церемонии открытия в Мексике:

  • 18:00 по Киеву – открываются ворота стадиона
  • 20:00 по Киеву – начало церемонии открытия
  • 21:10 по Киеву – разминка команд
  • 22:00 по Киеву – стартовый свисток матча Мексика — ЮАР

Чемпионат мира 2026. Церемония открытия, Мексика. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция церемонии открытия в Мехико будет доступна на MEGOGO.

Церемония открытия также может быть представлена в TikTok через официальный хаб FIFA World Cup 2026, однако подтверждения полноценной прямой трансляции всей церемонии в TikTok пока нет.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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