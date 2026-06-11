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Испания
11 июня 2026, 15:41 | Обновлено 11 июня 2026, 16:46
968
0

Реал выбрал футболиста, который покинет команду после чемпионата мира

Вингер сборной Аргентины Франко Мастантуоно отправится в аренду в поисках игровой практики

11 июня 2026, 15:41 | Обновлено 11 июня 2026, 16:46
968
0
Реал выбрал футболиста, который покинет команду после чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно
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Вингер мадридского «Реала» и сборной Аргентины Франко Мастантуоно покинет клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Tuttosport.

Королевский клуб считает, что талантливый 18-летний футболист нуждается в большом количестве игрового времени, поэтому решил отправить игрока в аренду после завершения чемпионата мира.

Услуги аргентинца были предложены итальянскому «Ювентусу», который не дал окончательного ответа и продолжает вести переговоры с королевским клубом о переходе Франко.

Мастантуоно перебрался в чемпионат Испании из аргентинского «Ривер Плейта» в августе 2025 года, но так и не сумел завоевать стабильное место в стартовом составе.

В сезоне 2025/26 аргентинец провел 35 матчей (1 484 минут), в которых забил три гола и отдал один ассист. В активе вингера – четыре игры в футболке сборной Аргентины.

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Реал Мадрид Франко Мастантуоно трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Tuttosport
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