Реал выбрал футболиста, который покинет команду после чемпионата мира

Вингер мадридского «Реала» и сборной Аргентины Франко Мастантуоно покинет клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Tuttosport.

Королевский клуб считает, что талантливый 18-летний футболист нуждается в большом количестве игрового времени, поэтому решил отправить игрока в аренду после завершения чемпионата мира.

Услуги аргентинца были предложены итальянскому «Ювентусу», который не дал окончательного ответа и продолжает вести переговоры с королевским клубом о переходе Франко.

Мастантуоно перебрался в чемпионат Испании из аргентинского «Ривер Плейта» в августе 2025 года, но так и не сумел завоевать стабильное место в стартовом составе.

В сезоне 2025/26 аргентинец провел 35 матчей (1 484 минут), в которых забил три гола и отдал один ассист. В активе вингера – четыре игры в футболке сборной Аргентины.