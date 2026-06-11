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  4. Жозе Моуриньо попросил Реал подписать футболиста за 60 миллионов евро
Испания
11 июня 2026, 11:31 |
1318
0

Жозе Моуриньо попросил Реал подписать футболиста за 60 миллионов евро

Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек согласился присоединиться к мадридскому клубу

11 июня 2026, 11:31 |
1318
0
Жозе Моуриньо попросил Реал подписать футболиста за 60 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Шлоттербек
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Мадридский «Реал» начал организацию трансфера защитника «Боруссии» Дортмунд и сборной Германии Нико Шлоттербека. Об этом сообщило издание Bild.

Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо, который в ближайшее время возглавит королевский клуб, попросил оформить переход 26-летнего игрока, чтобы усилить линию обороны.

«Сливочные» связались с Нико, который сообщил о своем желании покинуть Бундеслигу и присоединится к испанской команду. Ожидается, что сумма трансфера составит 60 миллионов евро.

Шлоттербек провел 37 матчей в сезоне, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Контракт защитника истекает в июне 2031 года.

В активе Нико – 27 игр в футболке сборной Германии. Трансферная стоимость футболиста составляет 55 миллионов евро.

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Реал Мадрид Нико Шлоттербек Жозе Моуриньо Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Николай Тытюк Источник: Bild
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