Жозе Моуриньо попросил Реал подписать футболиста за 60 миллионов евро

Мадридский «Реал» начал организацию трансфера защитника «Боруссии» Дортмунд и сборной Германии Нико Шлоттербека. Об этом сообщило издание Bild.

Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо, который в ближайшее время возглавит королевский клуб, попросил оформить переход 26-летнего игрока, чтобы усилить линию обороны.

«Сливочные» связались с Нико, который сообщил о своем желании покинуть Бундеслигу и присоединится к испанской команду. Ожидается, что сумма трансфера составит 60 миллионов евро.

Шлоттербек провел 37 матчей в сезоне, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Контракт защитника истекает в июне 2031 года.

В активе Нико – 27 игр в футболке сборной Германии. Трансферная стоимость футболиста составляет 55 миллионов евро.