Даяна Ястремская – Айла Томлянович. Прогноз на матч WTA 250 в Хертогенбосе
Поединок 1/8 финала состоится 11 июня и начнется не ранее 16:15 по Киеву
11 июня свою встречу во втором круге на турнире WTA 250 в Хертогенбосе проведут Даяна Ястремская (WTA 49) и Айла Томлянович (WTA 109).
Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.
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Даяна Ястремская
Украинка в текущем сезоне выиграла половину своих матчей, что точно не впечатляет. В рейтинге Ястремская потеряла 22 позиции, но пока сохранила место в топ-50. Главное достижение спортсменки в этом сезоне – выигранный турнир WTA 125 в Парме, хоть соревнования и не самые престижные, состав участниц был неплохим.
В Хертонебосе теннисистка начала с уверенной победы над чешкой Сарой Бейлек – 6:1, 6:2. Учитывая тот факт, что украинка солидно смотрелась на траве в прошлом сезоне, можно ожидать прорыва и на этот раз. Ястремской важно сохранять спокойствие, а также минимизировать количество невынужденных ошибок.
Айла Томлянович
Австралийка хорошо знакома любителям тенниса, она давно в Туре, ее можно отнести к числу ветеранов, так как ей уже 33 года. Текущий сезон для Томлянович складывается не лучшим образом, всего 10 побед в 24 играх, особенно плохо отыграла на грунте, проиграв 7 встреч из 8.
Этот турнир австралийка начала с победы над испанкой Джессикой Бузас Манейро – 6:3, 6:1. С начала года Томлянович упала на 29 позиций, из-за чего осталась за бортом первой сотни. В прорыв от теннисистки верится с трудом, хотя опыта ей не занимать.
Личные встречи
Теннисистки пересекались целых четыре раза, украинка ведет 4:0. Нельзя сказать, что матчи были легкими для украинки, ведь в трех случаях пришлось провести максимальные три сета. Соперницы еще не встречались на траве, а последнее противостояние состоялось два года назад.
Прогноз
Букмекеры отдают преимущество украинке, на что есть логичные причины, Ястремская младше, находится выше в рейтинге, а также имеет перевес в очных противостояниях.
Здесь я соглашусь с котировками, шансы Даяны на успех действительно выглядят выше. Поставлю на чистую победу украинки за 1,61.
16:00
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