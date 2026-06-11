Даяна Ястремская – Айла Томлянович. Прогноз на матч WTA 250 в Хертогенбосе

11 июня свою встречу во втором круге на турнире WTA 250 в Хертогенбосе проведут Даяна Ястремская (WTA 49) и Айла Томлянович (WTA 109).

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Даяна Ястремская

Украинка в текущем сезоне выиграла половину своих матчей, что точно не впечатляет. В рейтинге Ястремская потеряла 22 позиции, но пока сохранила место в топ-50. Главное достижение спортсменки в этом сезоне – выигранный турнир WTA 125 в Парме, хоть соревнования и не самые престижные, состав участниц был неплохим.

В Хертонебосе теннисистка начала с уверенной победы над чешкой Сарой Бейлек – 6:1, 6:2. Учитывая тот факт, что украинка солидно смотрелась на траве в прошлом сезоне, можно ожидать прорыва и на этот раз. Ястремской важно сохранять спокойствие, а также минимизировать количество невынужденных ошибок.

Айла Томлянович

Австралийка хорошо знакома любителям тенниса, она давно в Туре, ее можно отнести к числу ветеранов, так как ей уже 33 года. Текущий сезон для Томлянович складывается не лучшим образом, всего 10 побед в 24 играх, особенно плохо отыграла на грунте, проиграв 7 встреч из 8.

Этот турнир австралийка начала с победы над испанкой Джессикой Бузас Манейро – 6:3, 6:1. С начала года Томлянович упала на 29 позиций, из-за чего осталась за бортом первой сотни. В прорыв от теннисистки верится с трудом, хотя опыта ей не занимать.

Личные встречи

Теннисистки пересекались целых четыре раза, украинка ведет 4:0. Нельзя сказать, что матчи были легкими для украинки, ведь в трех случаях пришлось провести максимальные три сета. Соперницы еще не встречались на траве, а последнее противостояние состоялось два года назад.

Прогноз

Букмекеры отдают преимущество украинке, на что есть логичные причины, Ястремская младше, находится выше в рейтинге, а также имеет перевес в очных противостояниях.

Здесь я соглашусь с котировками, шансы Даяны на успех действительно выглядят выше. Поставлю на чистую победу украинки за 1,61.