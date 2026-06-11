Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал решил перехватить футболиста Манчестер Сити, который нужен Барселоне
Испания
11 июня 2026, 14:49 |
503
0

Реал решил перехватить футболиста Манчестер Сити, который нужен Барселоне

Бернарду Силва намерен отказать каталонскому клубу и присоединиться к Жозе Моуриньо

11 июня 2026, 14:49 |
503
0
Реал решил перехватить футболиста Манчестер Сити, который нужен Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва приостановил переговоры с испанской «Барселоны» из-за потенциального перехода в мадридский «Реал».

Футбольный агент Жорже Мендеш предложил королевскому клубу подписать 31-летнего футболиста два месяца назад, но «сливочные» отказались от этой идеи из-за неопределенности с главным тренером.

После завершения сезона стало известно, что «Реал» возглавит именитый португалец Жозе Моуриньо, который лично попросил оформить трансфер своего соотечественника.

Мадридский клуб связался с Силвой, чтобы обсудить детали будущего перехода – полузащитник станет свободным агентом 31 июня и готов отказать «Барселоне» ради «сливочных».

Бернарду провел 53 матча в сезоне, в которых забил три гола и отдал пять ассистов. Трансферная стоимость португальца составляет 22 миллиона евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия попрощалась с лидером после вылета из УПЛ
«Он хочет это». Президент Трабзонспора – о проблеме с переходом Цыганкова
ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Мишнев покинул Александрию
Манчестер Сити Реал Мадрид Барселона Бернарду Силва Жозе Моуриньо трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: AS
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Футбол | 11 июня 2026, 08:15 4
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ

Украинец интересует «Астон Виллу»

Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Футбол | 11 июня 2026, 12:02 4
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца

Вингер сборной Украины попросил каталонский клуб рассмотреть все предложения о трансфере

Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Вулверхэмптона
Футбол | 11.06.2026, 15:12
Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Вулверхэмптона
Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Вулверхэмптона
Цыганков получил роскошный вариант трансфера. Он может остаться в Ла Лиге
Футбол | 11.06.2026, 09:45
Цыганков получил роскошный вариант трансфера. Он может остаться в Ла Лиге
Цыганков получил роскошный вариант трансфера. Он может остаться в Ла Лиге
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Футбол | 11.06.2026, 08:30
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
09.06.2026, 08:39 11
Футбол
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
11.06.2026, 04:35 3
Бокс
Ястремская удачно стартовала на WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв 6-ю сеяную
Ястремская удачно стартовала на WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв 6-ю сеяную
09.06.2026, 14:11 8
Теннис
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
09.06.2026, 15:31 31
Теннис
Сборная Украины стартует в Лиге наций. Состав, соперники и задачи на турнир
Сборная Украины стартует в Лиге наций. Состав, соперники и задачи на турнир
10.06.2026, 02:35
Волейбол
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
11.06.2026, 05:32 1
Футбол
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
10.06.2026, 10:58 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем