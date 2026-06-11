Реал решил перехватить футболиста Манчестер Сити, который нужен Барселоне

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва приостановил переговоры с испанской «Барселоны» из-за потенциального перехода в мадридский «Реал».

Футбольный агент Жорже Мендеш предложил королевскому клубу подписать 31-летнего футболиста два месяца назад, но «сливочные» отказались от этой идеи из-за неопределенности с главным тренером.

После завершения сезона стало известно, что «Реал» возглавит именитый португалец Жозе Моуриньо, который лично попросил оформить трансфер своего соотечественника.

Мадридский клуб связался с Силвой, чтобы обсудить детали будущего перехода – полузащитник станет свободным агентом 31 июня и готов отказать «Барселоне» ради «сливочных».

Бернарду провел 53 матча в сезоне, в которых забил три гола и отдал пять ассистов. Трансферная стоимость португальца составляет 22 миллиона евро.