В Португалии прокомментировали продажу Трубина в АПЛ. Упомянули Шахтер

Португальский комментатор Бруну Франсишку прокомментировал потенциальный переход украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина в «Астон Виллу»:

«Уход Трубина будет связан исключительно с возможностью усилить вратарскую позицию, а ни в коем случае не с финансовыми соображениями. «Шахтер» получит слишком большую сумму за его трансфер. Тем не менее, на данный момент я не против».

Как сообщали СМИ, «горняки» получат 40% от суммы трансфера украинца.

В текущем сезоне на счету Анатолия Трубина 50 матчей на клубном уровне, 21 из которых стал сухим. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.