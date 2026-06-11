В Португалии прокомментировали продажу Трубина в АПЛ. Упомянули Шахтер
Украинский голкипер «Бенфики» может перебраться в «Астон Виллу»
Португальский комментатор Бруну Франсишку прокомментировал потенциальный переход украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина в «Астон Виллу»:
«Уход Трубина будет связан исключительно с возможностью усилить вратарскую позицию, а ни в коем случае не с финансовыми соображениями. «Шахтер» получит слишком большую сумму за его трансфер. Тем не менее, на данный момент я не против».
Как сообщали СМИ, «горняки» получат 40% от суммы трансфера украинца.
В текущем сезоне на счету Анатолия Трубина 50 матчей на клубном уровне, 21 из которых стал сухим. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
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