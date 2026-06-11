Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Португалии прокомментировали продажу Трубина в АПЛ. Упомянули Шахтер
Португалия
11 июня 2026, 12:01 | Обновлено 11 июня 2026, 12:08
561
0

В Португалии прокомментировали продажу Трубина в АПЛ. Упомянули Шахтер

Украинский голкипер «Бенфики» может перебраться в «Астон Виллу»

11 июня 2026, 12:01 | Обновлено 11 июня 2026, 12:08
561
0
В Португалии прокомментировали продажу Трубина в АПЛ. Упомянули Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Португальский комментатор Бруну Франсишку прокомментировал потенциальный переход украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина в «Астон Виллу»:

«Уход Трубина будет связан исключительно с возможностью усилить вратарскую позицию, а ни в коем случае не с финансовыми соображениями. «Шахтер» получит слишком большую сумму за его трансфер. Тем не менее, на данный момент я не против».

Как сообщали СМИ, «горняки» получат 40% от суммы трансфера украинца.

В текущем сезоне на счету Анатолия Трубина 50 матчей на клубном уровне, 21 из которых стал сухим. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

По теме:
Евгений Селезнев рассказал, перейдет ли Довбик в Трабзонспор
«Высококлассный игрок». В Португалии ожидают взрыва от Судакова
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Бенфика трансферы трансферы АПЛ Анатолий Трубин Астон Вилла чемпионат Португалии по футболу Шахтер Донецк
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо: «Я вообще не понимаю, как ему разрешили играть»
Футбол | 11 июня 2026, 11:03 0
Легенда Динамо: «Я вообще не понимаю, как ему разрешили играть»
Легенда Динамо: «Я вообще не понимаю, как ему разрешили играть»

Олег Саленко обратился к Кристиану Эриксену

Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Футбол | 11 июня 2026, 08:15 3
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ

Украинец интересует «Астон Виллу»

Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Бокс | 11.06.2026, 04:35
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Бойко оценил трансфер Караваева в Шахтер, вспомнив Мораеса: «Он никто»
Футбол | 11.06.2026, 08:09
Бойко оценил трансфер Караваева в Шахтер, вспомнив Мораеса: «Он никто»
Бойко оценил трансфер Караваева в Шахтер, вспомнив Мораеса: «Он никто»
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
Футбол | 11.06.2026, 08:43
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
10.06.2026, 06:05
Бокс
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
10.06.2026, 09:35 2
Футбол
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Сборная Украины стартует в Лиге наций. Состав, соперники и задачи на турнир
Сборная Украины стартует в Лиге наций. Состав, соперники и задачи на турнир
10.06.2026, 02:35
Волейбол
Реал оформил первый трансфер лета. Моуриньо получит игрока за 20 млн евро
Реал оформил первый трансфер лета. Моуриньо получит игрока за 20 млн евро
09.06.2026, 12:41 3
Футбол
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
09.06.2026, 08:39 11
Футбол
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
10.06.2026, 11:12 47
Футбол
Ястремская удачно стартовала на WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв 6-ю сеяную
Ястремская удачно стартовала на WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв 6-ю сеяную
09.06.2026, 14:11 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем