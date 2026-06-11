Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Украинец интересует «Астон Виллу»
Вратарь сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолий Трубин попал в сферу интересов английской «Астон Виллы».
Как сообщил журналист TNT Sports Сэм Коэн, представители бирмингемского клуба в течение последних недель внимательно следили за выступлениями 24-летнего вратаря. Англичане рассматривают возможность подписания нового голкипера уже этим летом.
Интерес к Трубину может быть связан с неопределенным будущим основного вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса, который может покинуть клуб уже этим летом.
В сезоне-2025/26 Трубин провел 50 матчей во всех турнирах, в 20 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Кроме того, украинец отличился голом в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
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