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  4. Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Англия
11 июня 2026, 01:15 |
368
0

Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ

Украинец интересует «Астон Виллу»

11 июня 2026, 01:15 |
368
0
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Вратарь сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолий Трубин попал в сферу интересов английской «Астон Виллы».

Как сообщил журналист TNT Sports Сэм Коэн, представители бирмингемского клуба в течение последних недель внимательно следили за выступлениями 24-летнего вратаря. Англичане рассматривают возможность подписания нового голкипера уже этим летом.

Интерес к Трубину может быть связан с неопределенным будущим основного вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса, который может покинуть клуб уже этим летом.

В сезоне-2025/26 Трубин провел 50 матчей во всех турнирах, в 20 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Кроме того, украинец отличился голом в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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